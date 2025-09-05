الرئيس بارزاني يصل الى بلدية باريس

2025-09-05 10:20

أربيل (كوردستان24)- قال مراسل كوردستان24 ان الرئيس بارزاني وصل الى مبنى بلدية باريس للاجتماع مع آن هيدالغو رئيس بلدية باريس.

وأضاف مراسل كوردستان شوقي كانبي، ان رئيس بلدية باريس آن هيدالغو زار إقليم كوردستان عدة مرات، واقترح فتح طريق باسم البيشمركة في باريس، تكريما لنضال وتضحيات البيشمركة الكوردية.

وأشار الى، انه بعد الاجتماع سيتوجه الرئيس بارزاني ورئيس بلدية باريس متنزه اندريه ستروين، حيث سيزاح الستار عن لوحة البيشمركة في احتفالية مهيبة، كما وسيتم افتتاح طريق البيشمركة ويلي ذلك فعاليات متنوعة.

ومن المقرر ان يفتتح الرئيس بارزاني الجمعة طريق "ألبيشمركة" في متنزه أوندري سيتورين بباريس، فبحكمته عبرت القضية الكوردية مراحل مهمة في تأريخها وتعريف هويتها للعالم، ومثلما ان السلام والتضحية متجذران في نفوس الكورد، فان الشعوب المحبة للسلام لن تتخلى عن الكورد.

وستقام اليوم في العاصمة الفرنسية باريس احتفالات وانشطة متنوعة تقديرا لنضال وتضحيات البيشمركة والشعب الكوردي، وسيحضر الرئيس بارزاني هذه الفعاليات ووفد من حكومة إقليم كوردستان ومئات الضيوف الى جانب حضور عدد من قدامى البيشمركة، كما وستشارك شخصيات سياسية واكاديمية فرنسية ودول اوروبا.

عرفت فرنسا بصداقتها للكورد عبر التاريخ، ودأب قادتها على زيارة إقليم كوردستان ومد يد العون للشعب الكوردي في اوقات الحاجة، ففي عام 1991 وخلال الانتفاضة الكوردية، زارت دانييل ميتران زوجة الرئيس الفرنسي الاسبق ميتران إقليم كوردستان وشهدت معاناة الكورد.

افتتاح شارع في العاصمة الفرنسية باريس تحمل في طياتها معاني عظيمة، كتعريف أزلي لدى الشعب الكوردي فان البيشمركة يعني انهم مستعدون للقتال من أجل وطنهم ومستعدون للتضحية من أجله.