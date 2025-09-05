بحضور الرئيس بارزاني.. بدء مراسم إزاحة الستار عن لوحة البيشمركة وافتتاح طريق البيشمركة في باريس

2025-09-05 11:37

أربيل (كوردستان24)- بحضور الرئيس مسعود بارزاني ورئيسة بلدية باريس آن هيدالغو وعدد من قدامى البيشمركة وشخصيات كوردية وفرنسية وعالمية، بدأت في باريس مراسم إزاحة الستار عن لوحة البيشمركة وافتتاح طريق البيشمركة.

وبهذه المناسبة، ستقام المراسم باحتفال وفعاليات متنوعة، تعبيرا عن احترام نضال وتضحيات البيشمركة والشعب الكوردي، كما يشارك وفد من حكومة إقليم كوردستان وعدد من قدامى البيشمركة وشخصيات سياسية واكاديمية كوردية وفرنسية وعالمية.

ومن المقرر ان يفتتح الرئيس بارزاني طريق "ألبيشمركة" في متنزه أوندري سيتورين بباريس، فبحكمته عبرت القضية الكوردية مراحل مهمة في تأريخها وتعريف هويتها للعالم، ومثلما ان السلام والتضحية متجذران في نفوس الكورد، فان الشعوب المحبة للسلام لن تتخلى عن الكورد.

وستقام اليوم في العاصمة الفرنسية باريس احتفالات وانشطة متنوعة تقديرا لنضال وتضحيات البيشمركة والشعب الكوردي، وسيحضر الرئيس بارزاني هذه الفعاليات ووفد من حكومة إقليم كوردستان ومئات الضيوف الى جانب حضور عدد من قدامى البيشمركة، كما وستشارك شخصيات سياسية واكاديمية فرنسية ودول اوروبا.

عرفت فرنسا بصداقتها للكورد عبر التاريخ، ودأب قادتها على زيارة إقليم كوردستان ومد يد العون للشعب الكوردي في اوقات الحاجة، ففي عام 1991 وخلال الانتفاضة الكوردية، زارت دانييل ميتران زوجة الرئيس الفرنسي الاسبق ميتران إقليم كوردستان وشهدت معاناة الكورد.

افتتاح شارع في العاصمة الفرنسية باريس تحمل في طياتها معاني عظيمة، كتعريف أزلي لدى الشعب الكوردي فان البيشمركة يعني انهم مستعدون للقتال من أجل وطنهم ومستعدون للتضحية من أجله.