أوميد خوشناو: الرئيس بارزاني يلتقي وزير خارجية فرنسا

2025-09-05 16:09

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، أن الرئيس مسعود بارزاني سيلتقي اليوم الجمعة بوزير خارجية فرنسا جان نويل بارو في العاصمة باريس.

واليوم الجمعة، شهدت العاصمة الفرنسية باريس افتتاح طريق “الپيشمرگه” في حديقة “أندريه سيترون”، بحضور الرئيس بارزاني ورئيسة بلدية باريس آن هيدالغو، وبمشاركة شخصيات سياسية وأكاديمية من فرنسا وكوردستان والعالم.

وألقى الرئيس بارزاني كلمة خلال افتتاح طريق باسم البيشمركة وازاحة الستار عن لوحة البيشمركة في باريس، بعد الترحيب بالضيوف الحاضرين في المراسم، أعرب الرئيس بارزاني عن سروره بزيارة باريس وتسمية أحد المسارات داخل الحديقة باسم البيشمركة.

وقال الرئيس بارزاني في كلمته، "اليوم يوم تأريخي للشعب الكوردي، ولطالما تعاملت فرنسا مع الشعب الكوردي بانسانية وود".

وأضاف، "ان فرنسا دعمت دائما القضية الكوردية وكانت اول دولة في اوروبا تسمح بافتتاح معهد كوردستان في باريس".

وأشار الرئيس بارزاني الى، أن "البيشمركة قامت بواجب مقدس، ولكن هذا التكريم والاحترام الذي اظهرتموه تجاه البيشمركة اليوم يعكس احتراما لنضال وتضحيات البيشمركة، والصداقة بين الشعب الكوردي والفرنسي".

وأكد الرئيس بارزاني، "ان كوردستان كانت ولا زالت مكان التعايش السلمي المشترك، وبيشمركة كوردستان ستدافع دوما عن حقوق الانسان والحرية والديمقراطية".

وتحدث الرئيس بارزاني عن الحرب ضد داعش الارهابي، وقال "استشهد وأصيب 12 الف من البيشمركة في حرب داعش، لكنهم حققوا نصرا عظيما لشعب كوردستان".

وأكد الرئيس بارزاني على أهمية العلاقات بين الشعبين الكوردي والفرنسي قائلا، "لطالما ان هناك كورد، سيظلون ممتنين للشعب الفرنسي، وستكون العلاقة بين الشعبين أقوى وأكثر استمرارية".

وأشار الرئيس بارزاني الى، ان"موقف فرنسا من القضية الكوردية لم يتغير، رغم تغير العديد من الرؤساء والحكومات، الا ان موقفها تجاه الكورد لم يتغير".

وتحدث الرئيس بارزاني في كلمته عن الرئيس الفرنسي الاسبق فرانسوا ميتران قائلا، "كان فرانسوا ميتران أول رئيس اوروبي يستقبلني عام 1992، وهذا مصدر فخر بالنسبة لي، وكانت السيدة ميتران زوجة الرئيس الفرنسي الاسبق اول امراة اوروبية تذرف الدموع على ضحايا الشعب الكوردي".

وأنهى الرئيس مسعود بارزاني كلمته قائلاً، "ان فرنسا وشعبها في قلوب الشعب الكوردي دائما، عاشت باريس، عاشت أربيل، عاشت الصداقة بين الشعبين الفرنسي والكوردي".