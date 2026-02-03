سليمان أوسو يكشف فحوى اجتماع وفد المجلس الوطني الكوردي مع الشرع

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- كشف عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS)، سليمان أوسو، عن نتائج اجتماع وفد المجلس مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.

وأكّد أوسو خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، أن الاجتماع كان إيجابياً للغاية.

وقال: تحدث الرئيس السوري باهتمام كبير عن الدور المؤثر والتاريخي للرئيس مسعود بارزاني في تقريب وجهات النظر بين الأطراف، والوصول إلى اتفاقات السلام وتهدئة الأوضاع.

وأشار عضو هيئة رئاسة المجلس الوطني الكوردي إلى أنه خلال اللقاء، ثمّن الشرع عالياً دور الرئيس بارزاني في ترسيخ الاستقرار ودفع مسار العملية السلمية الوطنية.

وأوضح أن وفد المجلس شدد خلال الاجتماع على ضرورة تثبيت الحقوق القومية للشعب الكوردي في الدستور السوري المقبل.

مؤكداً أن الاستقرار الدائم لا يمكن تحقيقه من دون ضمان الحقوق القانونية والسياسية.

كما ذكر أوسو أن الوفد أكد للرئيس السوري أن الكورد يشكلون شريكاً أساسياً في أي اتفاق سلام، ما يستوجب الوقف الكامل لأي شكل من أشكال الانتهاكات بحق الشعب الكوردي.

وأضاف أن من بين المحاور الرئيسية للحوار أيضاً ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والتحريض بين القوميتين الكوردية والعربية، بما يضمن أن تكون سوريا الجديدة نموذجاً للتعايش والاحترام المتبادل بين جميع المكونات، مع حماية حقوق الجميع على قدم المساواة.

واليوم الثلاثاء، ذكرت الرئاسة السورية في بيان لها، أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع استقبل في قصر الشعب وفداً من المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS).

وأمس الاثنين، استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني في العاصمة دمشق وفدًا من المجلس الوطني الكوردي برئاسة محمد إسماعيل.

حيث جرى خلال اللقاء التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي السورية، وفق ما نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السورية.

وشدّد الشيباني على حقوق المواطنين الكورد في سوريا، بما يعزز مبدأ المواطنة المتساوية ويحفظ خصوصيتهم الثقافية والاجتماعية ضمن سوريا الموحدة.