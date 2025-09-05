الرئيس بارزاني يجتمع بوزير خارجية فرنسا بالعاصمة باريس

2025-09-05 16:40

أربيل (كوردستان 24)- التقى الرئيس مسعود بارزاني اليوم الجمعة، وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، وذلك على هامش افتتاحه طريق “الپيشمرگه” في حديقة “أندريه سيترون" بالعاصمة باريس.

وناقش الجانبان العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان، والعملية السياسية في المنطقة، والانتخابات المقبلة في العراق.

وكان الحديث عن تهديدات تنظيم داعش ومواجهته موضوعاً آخر للاجتماع.

وقال مراسل كوردستان24 إن الرئيس بارزاني ناقش العلاقات التاريخية بين إقليم كوردستان وفرنسا، وأشاد بدعم فرنسا للبيشمركة وإقليم كوردستان.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي على استمرارية العلاقات بين إقليم كوردستان وفرنسا، مؤكدًا استمرار دعم بلاده للبيشمركة.

واليوم الجمعة، شهدت العاصمة الفرنسية باريس افتتاح طريق “الپيشمرگه” في حديقة “أندريه سيترون”، بحضور الرئيس بارزاني ورئيسة بلدية باريس آن هيدالغو، وبمشاركة شخصيات سياسية وأكاديمية من فرنسا وكوردستان والعالم.

وألقى الرئيس بارزاني كلمة خلال افتتاح طريق باسم البيشمركة وازاحة الستار عن لوحة البيشمركة في باريس، بعد الترحيب بالضيوف الحاضرين في المراسم، أعرب الرئيس بارزاني عن سروره بزيارة باريس وتسمية أحد المسارات داخل الحديقة باسم البيشمركة.

وقال الرئيس بارزاني في كلمته، "اليوم يوم تأريخي للشعب الكوردي، ولطالما تعاملت فرنسا مع الشعب الكوردي بانسانية وود".

وأضاف، "ان فرنسا دعمت دائما القضية الكوردية وكانت اول دولة في اوروبا تسمح بافتتاح معهد كوردستان في باريس".

وأشار الرئيس بارزاني الى، أن "البيشمركة قامت بواجب مقدس، ولكن هذا التكريم والاحترام الذي اظهرتموه تجاه البيشمركة اليوم يعكس احتراما لنضال وتضحيات البيشمركة، والصداقة بين الشعب الكوردي والفرنسي".

وأكد الرئيس بارزاني، "ان كوردستان كانت ولا زالت مكان التعايش السلمي المشترك، وبيشمركة كوردستان ستدافع دوما عن حقوق الانسان والحرية والديمقراطية".