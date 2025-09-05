سفين دزيي: تضحيات البيشمركة رفعت مكانة كوردستان على الساحة الدولية

2025-09-05 16:20

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، اليوم الجمعة، أن افتتاح متنزه وطريق باسم "البيشمركة" في باريس يجسد متانة العلاقات بين شعبي كوردستان وفرنسا.

وقال دزيي في تصريح لـ كوردستان24، إن "البيشمركة الذين ضحّوا بأرواحهم في سبيل الوطن، نرى اليوم ثمرة تضحياتهم، إذ باتت مكانة إقليم كوردستان عالية على المستوى الدولي، ولا سيما لدى فرنسا. ففي عام 2023، وخلال زيارة إلى باريس، قدّمنا مقترح إطلاق هذا الاسم".

وأضاف: "هذا المقترح نقلناه إلى الرئيس بارزاني، وقد أبلغناه بالحضور في حال تنفيذه. ففي الحرب ضد داعش قدّم البيشمركة التضحيات الجسام، وكان ذلك سبباً في أن تعلن العديد من دول العالم دعمها لقوات البيشمركة".

وأشار دزيي إلى أن "بعض البيشمركة الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم خلال الحرب ضد داعش، حضروا مراسم الافتتاح، وكانت فرنسا من أبرز الدول التي واصلت دعمها لهم".

ولفت إلى أن "رؤساء فرنسا السابقين دأبوا على تعزيز علاقاتهم مع إقليم كوردستان، ومنذ انتفاضة عام 1991 جدّد الشعب الفرنسي، من مختلف الجهات، دعمه للشعب الكوردي".

واليوم الجمعة، شهدت العاصمة الفرنسية باريس افتتاح طريق "البيشمركة" في متنزه "أندريه سيتروين"، بحضور الرئيس بارزاني ورئيسة بلدية باريس آن هيدالغو، وبمشاركة شخصيات سياسية وأكاديمية من فرنسا وكوردستان والعالم.