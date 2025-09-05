آشكيي: فرنسا قوة فاعلة في الاتحاد الأوروبي وداعمة تاريخية لكوردستان

2025-09-05 17:10

أربيل (كوردستان 24)- أكد ممثل حكومة إقليم كوردستان في أوروبا، دلاور آشكيي، اليوم الجمعة، أن افتتاح متنزه يحمل اسم البيشمركة في دولة أوروبية تملك حق النقض (الفيتو) وتُعد من أبرز صانعي السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، يكتسب أهمية خاصة.

وقال آشكيي في تصريح لـ كوردستان24، إن زيارة الرئيس بارزاني إلى باريس تتضمن افتتاح متنزه وطريق باسم البيشمركة، إلى جانب عقد عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين الفرنسيين، على أن تختتم هذه اللقاءات اليوم، مشدداً على أن ذلك يشكل دفعة إضافية لعلاقات إقليم كوردستان مع فرنسا ودول أخرى.

وبيّن أن جدول الاجتماعات يشمل بحث العلاقات الثنائية، وعلاقات أربيل وبغداد، فضلاً عن دور إقليم كوردستان في تعزيز استقرار المنطقة.

وأشار آشكيي إلى أن افتتاح متنزه البيشمركة في دولة مثل فرنسا يحمل دلالات كبيرة، باعتبارها إحدى القوى المؤثرة في الاتحاد الأوروبي، وعضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، ولها دور بارز في صياغة سياسة الاتحاد الخارجية.

وأضاف أن العلاقات بين كوردستان وفرنسا تاريخية، موضحاً أن باريس كانت دائماً إلى جانب إقليم كوردستان في الأوقات العصيبة وقدمت له مختلف أشكال الدعم، فضلاً عن مساندته له على المستوى الدولي.

في السياق ذاته، أعلن مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، اليوم الجمعة، أن افتتاح متنزه وطريق باسم "البيشمركة" في باريس يجسد متانة العلاقات بين شعبي كوردستان وفرنسا.

وقال دزيي في تصريح لـ كوردستان24، إن "البيشمركة الذين ضحّوا بأرواحهم في سبيل الوطن، نرى اليوم ثمرة تضحياتهم، إذ باتت مكانة إقليم كوردستان عالية على المستوى الدولي، ولا سيما لدى فرنسا. ففي عام 2023، وخلال زيارة إلى باريس، قدّمنا مقترح إطلاق هذا الاسم".

وأضاف: "هذا المقترح نقلناه إلى الرئيس بارزاني، وقد أبلغناه بالحضور في حال تنفيذه. ففي الحرب ضد داعش قدّم البيشمركة التضحيات الجسام، وكان ذلك سبباً في أن تعلن العديد من دول العالم دعمها لقوات البيشمركة".

واليوم الجمعة، شهدت العاصمة الفرنسية باريس افتتاح طريق "البيشمركة" في متنزه "أندريه سيتروين"، بحضور الرئيس بارزاني، ورئيسة بلدية باريس آن هيدالغو، وبمشاركة شخصيات سياسية وأكاديمية من فرنسا وكوردستان والعالم.