باخوان: من المهم أن يبني إقليم كوردستان علاقاته مع المكونات الاجتماعية في فرنسا

2025-09-05 18:15

أربيل (كوردستان 24)- أكّد مدير المركز الفرنسي للأبحاث بشأن العراق، عادل باخوان، على أهمية أن يطور إقليم كوردستان علاقاته مع المجتمع الفرنسي والمؤسسات البحثية والفكرية في فرنسا، إلى جانب علاقاته الرسمية مع الحكومة.

وقال باخوان خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، اليوم الجمعة، إن على الإقليم أن يستعد مبكرًا للمرحلة المقبلة في فرنسا، خصوصًا مع احتمال صعود اليسار إلى السلطة بعد انتهاء ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون في نيسان 2027، مشددًا على ضرورة تأسيس علاقات وثيقة مع قوى اليسار الفرنسي.

وأضاف أن على كوردستان أن تستفيد من تجربة الأرمن في فرنسا الذين تمكنوا، عبر عمل استمر أكثر من خمسة عقود، من بناء لوبي قوي يحمي مصالحهم ويحول دون صدور أي تشريعات أو قرارات حكومية أو برلمانية ضدهم.

وأشار باخوان إلى أن بناء شبكة واسعة من العلاقات مع المراكز البحثية والمكونات الاجتماعية الفرنسية سيعزز حضور كوردستان في المجتمع الفرنسي، وهو ما يمثل حاجة أساسية للإقليم في هذه المرحلة.

واليوم الجمعة، شهدت العاصمة الفرنسية باريس افتتاح طريق “الپيشمرگه” في حديقة “أندريه سيترون”، بحضور الرئيس بارزاني ورئيسة بلدية باريس آن هيدالغو، وبمشاركة شخصيات سياسية وأكاديمية من فرنسا وكوردستان والعالم.

وألقى الرئيس بارزاني كلمة خلال افتتاح طريق باسم البيشمركة وازاحة الستار عن لوحة البيشمركة في باريس، بعد الترحيب بالضيوف الحاضرين في المراسم، أعرب الرئيس بارزاني عن سروره بزيارة باريس وتسمية أحد المسارات داخل الحديقة باسم البيشمركة.

وقال الرئيس بارزاني في كلمته، "اليوم يوم تأريخي للشعب الكوردي، ولطالما تعاملت فرنسا مع الشعب الكوردي بانسانية وود".

وأضاف، "ان فرنسا دعمت دائما القضية الكوردية وكانت اول دولة في اوروبا تسمح بافتتاح معهد كوردستان في باريس".

وأشار الرئيس بارزاني الى، أن "البيشمركة قامت بواجب مقدس، ولكن هذا التكريم والاحترام الذي اظهرتموه تجاه البيشمركة اليوم يعكس احتراما لنضال وتضحيات البيشمركة، والصداقة بين الشعب الكوردي والفرنسي".

وأكد الرئيس بارزاني، "ان كوردستان كانت ولا زالت مكان التعايش السلمي المشترك، وبيشمركة كوردستان ستدافع دوما عن حقوق الانسان والحرية والديمقراطية".