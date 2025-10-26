النفط العراقية توضح بشأن انفجار البرجسية: تسرّب في احدى منظومات الغاز

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة النفط العراقية، توضيحاً حاول الانفجار الذي وقع اليوم في داخل منطقة البرجسية النفطية، في محافظة البصرة.

وجاء ذلك خلال بيان قالت خلاله: "في الساعة 9:15 من صباح اليوم الأحد المصادف 26 تشرين الاول 2025 حصل حادث تسرّب في احدى منظومات الغاز في مستودع (زبير 1) ، وبالتحديد في منظومة الضخ القديمة في المستودع ،مما أسفر عن حريق في منظومة الضخ".

وأضاف البيان: "وعلى الفور استنفرت ملاكات السلامة والإطفاء في القطاع النفطي ومحافظة البصرة و جميع الجهات الساندة في القطاع النفطي للسيطرة على الحريق".

وتابع: "تمّت السيطرة على منطقة الحريق بشكل جزئي، فيما لا تزال الجهود مستمرة لغرض الإطفاء الكامل".

وفقاً للبيان: " وتشير الإحصائية الأولية إلى تسجيل حالة وفاة واحدة لموظف في شركة نفط البصرة، و(4) إصابات، نوهت الوزارة إلى أن مثل هذه الحوادث تحتاج إلى وقت للسيطرة التامة عليها وإطفاءها بشكل كامل، وسيتم إعلام الرأي العام بالمستجدات لاحقاً".