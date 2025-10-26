محمد شكري: خلال عهد التشكيلة الحكومية التاسعة تم منح تراخيص لـ أكثر من 700 مشروع جديد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24) أعلن رئيس هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان، محمد شكري، اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، في لقاء مع كوردستان24، أن الاستثمار في إقليم كوردستان خلال السنوات الست الماضية شهد تغييرات كبيرة وإيجابية، من حيث عدد المشاريع، وحجم رأس المال المستثمر، وكذلك من حيث إكمال المشاريع.

رئيس هيئة الاستثمار أضاف: في التشكيلة الوزارية التاسعة تم منح تراخيص لـ 725 مشروعاً، وتم إكمال 592 مشروعاً آخر، ما يشكل 45٪ من إجمالي مشاريع الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان منذ عام 2006 وحتى اليوم، وهذا تغيير كبير جداً.

في هذا السياق، نقطة أخرى هي توسيع قاعدة السلطة من يد التنفيذ إلى نقل السلطات. رئيس الوزراء في التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان قرر أن جميع المحافظات والإدارات المستقلة يجب أن يكون لديها إدارة عامة، وقد تم تنفيذ ذلك، وأن يكون لديهم جميع السلطات الممنوحة، وقد تم تنفيذ ذلك أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، في كل منطقة محددة، يجب أن تقرر الإدارة العامة أي مشروع هو الأهم وأي مشروع يجب تنفيذه. هذا أدى إلى تقدم مشاريع القطاع الخاص في إقليم كوردستان بشكل كبير.

وأردف، "يمكن القول، إن إقليم كوردستان، باستثناء الاستقرار المعروف عنه هنا، في الخارج أيضاً يُعرف بأنه منطقة مستقرة وآمنة ضمن منطقة الشرق الأوسط، فإن ذلك الاهتمام من القيادة السياسية، ورئاسة الحكومة، وشخص رئيس الوزراء، مع المستثمرين الأجانب الذين يأتون للعمل في إقليم كوردستان ويتمكنون من العمل فيه بشكل كامل، وعدم وجود مضايقات، على عكس العراق حيث مستثمرونا في إقليم كوردستان يذهبون للعمل في مناطق أخرى من العراق ويواجهون العديد من المضايقات من القوات الأمنية، ومن العشائر، ومن سكان آخرين. في إقليم كوردستان لا توجد مثل هذه الأمور، وإذا حدثت، فإن حكومة إقليم كوردستان ستتخذ الإجراءات اللازمة لحلها.

محمد شكري قال أيضاً: إقليم كوردستان، مليء بفرص الاستثمار، وإمكانات الاستثمار في إقليم كوردستان عالية جداً. مشاريع الاستثمار في إقليم كوردستان تشمل القطاع الصناعي، والقطاع الزراعي، وقطاع السياحة، والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والرياضة، والتجارة، أي في كل مجال اقتصادي آخر، لذلك فإن المستثمرين الذين يأتون للعمل هنا، لا يرغبون في المغادرة ويحتاجون إلى الاستقرار، ثالثاً، أرباحهم جيدة في إقليم كوردستان وتوفر فرص عمل أيضاً لمواطني كوردستان.

ومضى في القول: الاستثمار في إقليم كوردستان الآن أفضل من السابق وسيصبح أفضل أيضاً، لأنك ترى أن حكومة إقليم كوردستان ورئيس الوزراء، في المراحل السابقة، اهتموا بتطوير البنية التحتية الاقتصادية، والطرق، وإنشاء طرق سريعة بين المدن، وذلك لكي نستطيع في المستقبل أن نوصل الاستثمار إلى جميع مناطق إقليم كوردستان ويأتي الناس لزيارة إقليم كوردستان ويشعروا بأن هناك فرقاً في البنية التحتية الاقتصادية، وفي طرق النقل، وفي إنشاء الأماكن التي ستصبح لاحقاً فرصاً للاستثمار. إقليم كوردستان لديه جميع هذه المجالات.