إصابة مدرّسة في هجوم بسكين في غرب ألمانيا وتوقيف المعتدي

2025-09-05 23:20

أربيل (كوردستان 24)- أصاب فتى من كوسوفو يبلغ 17 عاما مدرّسة في سن 45 عاما بجروح خطرة بعدما وجه إليها طعنات عدة في مدرسة للتدريب المهني في إيسن بغرب ألمانيا، قبل أن يُصاب بالرصاص أثناء توقيفه الجمعة.

وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه به المقيم في المدينة، "طعن الضحية عدة مرات" ونُقل إلى المستشفى مصابا بجروح خطرة.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الجاني يُرجح أنه طالب في المدرسة.

ونُشر "عدد كبير من عناصر قوى الأمن"، بينها وحدات خاصة، في مبنى المدرسة وفي المدينة صباحا للبحث عن المشتبه به، وفق ما نقلته فرانس برس.

بعد نحو ساعتين من الهجوم الذي أُبلغت به الشرطة قرابة الساعة التاسعة والنصف صباحا (07,30 ت غ)، حُدد مكان المشتبه به في الجانب الآخر من المدينة.

وخلال عملية التوقيف، استلّ الشاب البالغ 17 عاما سكينا، واضطر الشرطيون إلى استخدام سلاح ناري لإيقافه والسيطرة عليه، وقد "تلقّى العلاج من خدمات الطوارئ ونُقل إلى المستشفى"، وفق الشرطة.

وفتحت الشرطة القضائية تحقيقا لتحديد ملابسات الهجوم. وطلبت من الشهود تحميل أي مقاطع فيديو مرتبطة بالحادثة على موقع مخصص لهذه الغاية.

في الأشهر الأخيرة، شهدت ألمانيا هجمات طعن مميتة عدة هزت البلاد، إلى جانب هجمات ذات دوافع جهادية وأعمال عنف مرتبطة باليمين المتطرف، ما جعل القضايا الأمنية في صدارة الاهتمام.