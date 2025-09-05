ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً بتغيير تسمية البنتاغون إلى "وزارة الحرب"

2025-09-05 23:55

أربيل (كوردستان 24)- وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أمراً تنفيذياً بتغيير تسمية وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"، وفق ما نقلته فرانس برس، في خطوة من شأنها أن تضع بصمة ترامب على أكبر جهة حكومية.

وسيتيح هذا الأمر لوزير الدفاع بيت هيجسيث والوزارة والمسؤولين فيها استخدام ألقاب ثانوية مثل "وزير الحرب" و"وزارة الحرب" و"نائب وزير الحرب" في المراسلات الرسمية والاتصالات العامة.

ومن شأن هذه الخطوة تكليف هيجسيث بالتوصية بالإجراءات التشريعية والتنفيذية المطلوبة لجعل الاسم الجديد دائما.

منذ توليه منصبه في كانون الثاني، شرع ترامب في إعادة تسمية مجموعة من المؤسسات والأماكن، مثل خليج المكسيك، واستعادة الأسماء الأصلية لقواعد عسكرية تم تغييرها بعد احتجاجات مطالبة بالعدالة العرقية.

ويعد تغيير أسماء الوزارات أمرًا نادر الحدوث ويتطلب موافقة الكونجرس، ويتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب ولم يبد قادة حزب الجمهوري في الكونجرس استعدادا يذكر لمعارضة أي من قرارات ترامب.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تسمى وزارة الحرب حتى عام 1949 عندما دمج الكونجرس الجيش والبحرية والقوات الجوية في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وسيكون تغيير الاسم مرة أخرى مكلفا وسيتطلب تحديث اللافتات ومقدمات الرسائل التي يستخدمها مسؤولو البنتاغون في واشنطن والمنشآت العسكرية حول العالم.

وسعى الرئيس السابق جو بايدن لإعادة تسمية تسع قواعد عسكرية كانت تكرم الكونفدرالية وقادتها وكانت تكلفة ذلك ستصل إلى 39 مليون دولار. وألغى هيجسيث هذا المسعى العام الحالي.

وتسعى إدارة الكفاءة الحكومية التي شكلها ترامب بهدف تقليص حجم الحكومة إلى إجراء تخفيضات في البنتاغون في محاولة لتوفير الإنفاق.