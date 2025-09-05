واشنطن ترسل 10 طائرات مقاتلة إلى بورتوريكو وسط تصاعد التوتر مع فنزويلا

2025-09-05 22:05

أربيل (كوردستان 24)- يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال عشر طائرات مقاتلة من طراز إف-35 إلى بورتوريكو في إطار حربه على كارتيلات المخدرات، على ما أفادت مصادر مطلعة وكالة فرانس برس الجمعة، وسط تصاعد التوتر مع فنزويلا على خلفية التعزيزات العسكرية الأميركية في منطقة الكاريبي.

ستنضم الطائرات إلى سفن حربية أميركية منتشرة في جنوب البحر الكاريبي، فيما يصعّد ترامب الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تتهمه الولايات المتحدة بقيادة كارتيل مخدرات.

وارتفع منسوب التوتر في الأيام الأخيرة مع إعلان البنتاغون أن طائرتين عسكريتين فنزويليتين حلقتا الخميس فوق سفينة تابعة للبحرية الأميركية، محذرا كراكاس من أيّ تصعيد إضافي بعد هذه الخطوة "الاستفزازية للغاية".

وأعلن ترامب الثلاثاء أن القوات الأميركية هاجمت في البحر الكاريبي قاربا محمّلا بالمخدّرات أبحر من فنزويلا متّجها إلى الولايات المتّحدة، ما أسفر عن مقتل 11 "إرهابي مخدّرات" هم أفراد في عصابة تابعة، بحسب قوله، للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وندد مادورو بالتعزيزات العسكرية الأميركية معتبرا أنها "أكبر تهديد تشهده قارتنا خلال الاعوام المئة الماضية".

وأعلن استعداد بلاده "للكفاح المسلح دفاعا عن أراضيها"، وحشد الجيش الفنزويلي، الذي يبلغ تعداده حوالى 340 ألف عنصر، وجنود الاحتياط الذين يُعتقد أن عددهم يتجاوز ثمانية ملايين.

وقال مادورو لمراسلين أجانب "إذا تعرضت فنزويلا لهجوم، فستدخل فورا مرحلة من الكفاح المسلح".

- "وزارة الحرب" -

شكل الهجوم الأميركي المميت الثلاثاء على ما قالت واشنطن إنه قارب ينقل مخدرات، تصعيدا كبيرا وخطوة غير معتادة للجيش الأميركي في قضية لطالما اعتُبرت من شؤون أجهزة إنفاذ القانون.

وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي الأربعاء "فنزويلا دولة سيئة جدا، سواء من حيث المخدرات أو من حيث إرسال بعض أسوأ المجرمين في العالم إلى بلدنا".

وتشارك حاليا ثماني سفن تابعة للبحرية الأميركية في جهود مكافحة المخدرات في أميركا اللاتينية هي: ثلاث سفن هجومية برمائية ومدمرتان وطرّاد وسفينة قتال للسواحل في منطقة الكاريبي، إضافة إلى مدمرة واحدة في المحيط الهادئ شرقا، حسبما قال مسؤول دفاعي أميركي هذا الأسبوع طالبا عدم نشر هويته.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، التي من المقرر أن يغير ترامب إسمها الجمعة إلى "وزارة الحرب"، إن طائرتين تابعتين "لنظام مادورو" حلقتا بالقرب من سفينة أميركية الخميس.

وذكرت في منشور على منصة إكس أن هذه الخطوة "الاستفزازية للغاية كان الغرض منها التدخل في عمليات مكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب التي ينفذها الجيش الأميركي".

ولم تُقدم الوزارة مزيدًا من التفاصيل.

تمتلك فنزويلا 15 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 اشترتها من الولايات المتحدة في ثمانينات القرن الماضي، بالإضافة إلى عدد من المقاتلات والمروحيات الروسية.

ودافع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن النهج الهجومي الجديد تجاه ما تسميه واشنطن جماعات "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" خلال جولة له في أميركا اللاتينية هذا الأسبوع.

وقال روبيو في المكسيك الأربعاء "ما سيوقفهم هو تفجيرهم والتخلص منهم".

أضاف "إذا كنت على متن قارب مليء بالكوكايين أو الفنتانيل متجها إلى الولايات المتحدة، فأنت تُشكل تهديدا مباشرا لها".

واتهمت كراكاس واشنطن بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القضاء عبر استهدافها القارب.

AFP