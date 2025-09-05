إيقاف الأورغوياني سواريس 6 مباريات لبصقه على أحد مسؤولي فريق منافس

2025-09-05 23:38

أربيل (كوردستان 24)- أوقف مهاجم إنتر ميامي الأميركي، الأورغوياني لويس سواريس 6 مباريات إثر بصقه على أحد مسؤولي نادي سياتل ساوندرز خلال مواجهتهما في نهائي كأس الرابطتين الاميركية-المكسيكية، بحسب ما أعلن مسؤولو لجنة الانضباط في البطولة الجمعة.

وشهدت المباراة توترا في نهايتها حيث اضطر المسؤولون إلى التدخل لفض الاشتباك الذي أشعله سواريس قبل أن يبدأ سياتل احتفالاته بلقب كأس الدوريات الأول في تاريخه بعد فوزه في المباراة بثلاثة أهداف من دون رد.

واندفع سواريس مهاجم برشلونة الإسباني السابق نحو لاعب وسط ساوندرز المكسيكي أوبيد فارغاس ليشعل سلسلة من المشاحنات، ظهر في إحداها عبر الكاميرات وهو يبصق باتجاه أحد مساعدي النادي المنافس.

وأشار بيان عن لجنة الانضباط للبطولة بأن العقوبة ستكون سارية المفعول فقط في النسخة المقبلة من هذه البطولة العام المقبل مشيرا الى ان اللجنة "تحتفظ بحق" فرض عقوبات اضافية بحق اللاعب.

كما أوقف زميل سواريس في إنتر ميامي الاسباني سيرجيو بوسكيتس لمباراتين وزميله الاخر الأرجنتيني توماس افيليس لثلاث مباريات وعضو الجهاز الفني ستيفن لينهارت لخمس مباريات.