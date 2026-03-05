وزير الحرب الأمريكي: إيران لن تنتصر في هذه الحرب.. وسنوسع عملياتنا بالتعاون مع إسرائيل

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- نفى وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، الأنباء التي تحدثت عن إسقاط طائرة حربية تابعة للولايات المتحدة في الأجواء العراقية، مؤكداً في الوقت ذاته عزم بلاده توسيع نطاق الهجمات ضد إيران بالتعاون مع إسرائيل.

وفي مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الجمعة، 6 آذار/مارس 2026، صرح رئيس البنتاغون بأن العمليات العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمرة، مشيداً بالمستوى العالي الذي أظهرته القوات الأمريكية في تنفيذ مهامها القتالية.

وبشأن المزاعم حول تحطم مقاتلة أمريكية في العراق، قال هيغسيث: "نرفض جملة وتفصيلاً كافة الشائعات التي تتحدث عن إسقاط طائرة حربية لنا في العراق؛ إن ما ينشره الحرس الثوري الإيراني بهذا الخصوص عارٍ عن الصحة تماماً".

وفي سياق متصل، قدم الوزير تعازيه لعائلات ستة جنود أمريكيين لقوا حتفهم خلال العمليات الأخيرة، قائلاً: "نحن فخورون بتضحياتهم". كما شدد على عمق الشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل، مؤكداً: "مستمرون في عملياتنا المشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ونحقق نجاحات متتالية ساعة تلو الأخرى، وسنعمل على توسيع دائرة هجماتنا".

ووجه هيغسيث تحذيراً مباشراً لطهران، قائلاً: "إيران لن تخرج منتصرة من هذه الحرب، وكل خطواتها المتخذة هي خطوات خاطئة". وأضاف أن القوات الأمريكية في المنطقة لا تعاني من أي نقص في التجهيزات العسكرية، بل تم تعزيز قدراتها لضمان تحقيق كامل الأهداف المرسومة.

يأتي هذا التصعيد بعد الهجوم الجوي الواسع الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على أهداف داخل إيران فجر السبت الماضي، 28 شباط/فبراير 2026، والذي أسفر عن مقتل عدد من القادة الإيرانيين البارزين. ومن جانبها، ردت طهران بإطلاق رشقات صاروخية استهدفت العمق الإسرائيلي وعدداً من القواعد العسكرية الأمريكية في دول المنطقة.