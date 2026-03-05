الولايات المتحدة تعلن إغراق أكثر من 30 سفينة إيرانية حتى الآن

منذ 20 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أغرقت الولايات المتحدة أكثر من 30 سفينة إيرانية خلال الحرب الجارية، في حين انخفضت الهجمات التي تشنها طهران بالصواريخ البالستية وبالمسيّرات بشكل كبير، وفق ما قال مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى الخميس.

وقال قائد القيادة العسكرية الأميركية المركزيّة (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر في مؤتمر صحافي "لقد أغرقنا حتى الآن أكثر من 30 سفينة، وفي الساعات القليلة الماضية، ضربنا حاملة طائرات مسيرة إيرانية، حجمها مماثل لحاملة طائرات من الحرب العالمية الثانية تقريبا. إنها مشتعلة الآن".

وأضاف كوبر أنه في الوقت نفسه "انخفضت الهجمات الصاروخية البالستية الإيرانية بنسبة 90 في المئة مقارنة باليوم الأول (من الحرب). وكذلك انخفضت الهجمات بمسيّرات بنسبة 83 في المئة".