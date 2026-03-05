الحرس الثوري الإيراني يعلن انطلاق الموجة الـ20 من الهجمات الصاروخية

منذ 28 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان رسمي، عن بدء الموجة العشرين من العمليات العسكرية تحت مسمى "الوعد الصادق 4"، مستهدفةً مجموعة من الأهداف الأمريكية والإسرائيلية.

وذكر البيان أن هذه العملية تأتي رداً على قيام القوات البحرية الأمريكية بتدمير وإغراق السفينة الحربية الإيرانية "دينا"، وتخليداً لذكرى ضحايا تلك السفينة. وأوضح الحرس الثوري أن الهجمات نُفذت بشكل "مزدوج ومتنوع وعلى نطاق واسع" من قبل القوات المسلحة، حيث استهدفت قواعد ومنشآت محددة تابعة للولايات المتحدة وإسرائيل.

الجيش الإيراني يتوعد بالانتقام

من جهته، أصدر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بياناً رسمياً بشأن استهداف السفينة الحربية "دينا"، مؤكداً أن الهجوم الأمريكي وقع على بعد 2000 كيلومتر من ساحة العمليات الحربية، متوعداً برد حازم وانتقام وشيك.

وأشار بيان الجيش إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من الطلاب الشباب الذين كانوا في مهمة تدريبية وعلمية بحرية، وذلك أثناء عودتهم من المشاركة في مناورات "ميلان 2026" الدولية للسلام.

خرق للقوانين الدولية

ووصف الجيش الإيراني الهجوم الأمريكي بـ "الوحشي وغير الإنساني"، مبيناً أنه جرى دون أي تحذير مسبق وفي منطقة تبعد مئات الأميال عن مناطق الصراع، مما يعد انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين واللوائح البحرية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وشدد البيان على أن مقتل هؤلاء الطلاب، الذين وصفهم بـ "سفراء إيران"، سيزيد من إصرار وعزيمة القوات المسلحة على الانتقام لدماء رفاقهم. واختتم الجيش بيانه بالتأكيد على أن القوات المسلحة عازمة، "بعون الله"، على جعل "الأعداء الأمريكيين والإسرائيليين" يندمون على فعلتهم هذه.