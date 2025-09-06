ترامب يعلن استضافة قمة مجموعة العشرين 2026 في منتجعه بميامي

منذ 21 ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن قمة مجموعة العشرين لعام 2026 ستعقد في ميامي بولاية فلوريدا الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، وحدد لاحقا أنها ستكون في منتجع "ترامب ناشونال دورال ميامي" الذي يملكه.

وقال ترامب "يسعدني أن أعلن أن قمة مجموعة العشرين لعام 2026... ستُعقد في واحدة من أعظم مدن بلدنا، ميامي الجميلة في ولاية فلوريدا" مؤكدا "لن نجني أي أموال من ذلك بتاتا" معتبرا أن الموقع الذي تم اختياره هو "أفضل مكان" للقمة.

وقال الملياردير البالغ 79 عاما لصحافيين في المكتب البيضوي "سيكون الأمر رائعا"، مشيرا إلى أن العقار قريب من المطار ومؤكدا أن "كل دولة سيكون لها مبناها الخاص. أعتقد أنه سيكون شيئا جميلا حقا".

لكن ترامب الذي واجه اتهامات متكررة بأنه وأفراد عائلته زادوا ثرواتهم خلال ولايتيه، أصر على أنه لن يستفيد ماديا من الحدث.

وصرّح "لن نجني أي أموال من ذلك بتاتا. نحن نعقد صفقة لن يكون فيها مال، لا مال فيها. أريد فقط أن تسير الأمور بشكل جيد".

وأوضح الرئيس الأميركي أن هناك سببا آخر لإقامة الحدث في منتجعه وهو أن معظم الفنادق في ميامي تكون محجوزة بالكامل في كانون الأول/ديسمبر.

وولد ترامب في نيويورك، لكنه جعل فلوريدا موطنه منذ سنوات، مع منتجعه مارالاغو في ويست بالم بيتش ومنتجع دورال قرب مدينة ميامي.

وخلال ولايته الأولى (2017-2021)، كان ترامب يريد استضافة قمة مجموعة السبع في هذا الموقع، لكنه تراجع في مواجهة اتهامات بالفساد.

كما تخلى ترامب في ذلك الوقت أيضا عن خطة لدعوة روسيا إلى الحضور رغم تعليق مشاركتها في مجموعة السبع بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم في العام 2014.

لكن هذه المرة، قال ترامب إنه سيكون سعيدا بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة مجموعة العشرين رغم غزو موسكو لأوكرانيا، وأضاف أنه سيرحب أيضا بالرئيس الصيني شي جينبينغ.

وقال ترامب "سأكون سعيدا بذلك إذا أرادا" المشاركة.

لكنه أوضح أنهما سيكونان "مراقبين، ولست متأكدا ما إذا كانا يريدان الحضور كمراقبين" رغم أن روسيا والصين عضوان في مجموعة العشرين.

وأكد الرئيس الأميركي أيضا أنه لن يحضر قمة مجموعة العشرين المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في جنوب إفريقيا التي يتهمها باضطهاد البيض، موضحا أن نائبه جاي دي فانس سيمثل الولايات المتحدة في هذه القمة التي تجمع رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في مجموعة العشرين.

وكان ترامب أعلن في نهاية تموز/يوليو أنه "على الأرجح لن يحضر" قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا.

وقال الجمعة "لن أذهب، سيذهب جاي دي. إنه نائب رئيس عظيم، وهو يتطلع إلى ذلك".