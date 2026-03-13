الدفاعات الجوية التركية تعترض صاروخاً باليستياً استهدف قاعدة "إنجرليك" الاستراتيجية

منذ 17 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفادت وسائل إعلام تركية، فجر اليوم الجمعة 13 آذار/مارس 2026، بأن منظومات الدفاع الجوي التركية تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي كان يستهدف قاعدة "إنجرليك" العسكرية الواقعة جنوبي البلاد.

ووفقاً للتقارير الإعلامية، فقد نجحت الدفاعات الجوية في تدمير الصاروخ قبل وصوله إلى هدفه، مؤكدةً تحييد الخطر وتجنيب القاعدة أي أضرار مادية أو بشرية.

وتعتبر قاعدة "إنجرليك"، التي تقع في ولاية أضنة وتبعد نحو 150 كيلومتراً فقط عن الحدود السورية، واحدة من أبرز القواعد العسكرية الاستراتيجية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في منطقة الشرق الأوسط.

وتكتسب القاعدة أهمية كبرى نظراً لموقعها الجغرافي الذي يجعلها مركزاً حيوياً للتحكم وإدارة العمليات العسكرية في مناطق الشرق الأوسط، وشرق البحر المتوسط، ومنطقة القوقاز.

يُذكر أن ملكية القاعدة تعود لوزارة الدفاع والقوات الجوية التركية، لكنها تستضيف "الجناح 39 للقاعدة الجوية" التابع للجيش الأمريكي بموجب اتفاقيات تعاون عسكري بين أنقرة وواشنطن. كما تُستخدم القاعدة لتقديم الدعم اللوجستي والعسكري لقوات حلف "الناتو" في المهام الموكلة إليها عند الضرورة.