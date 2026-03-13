‏ترامب: إيران لديها 1200 صاروخ موجه نحو دول الجوار

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات جديدة ومثيرة، عن معلومات تتعلق بمصير مجتبى خامنئي، مؤكداً التدمير الشامل للقوة البحرية الإيرانية، فيما توعد باستهداف مراكز إنتاج الطائرات المسيرة (الدرونز) في طهران، مشدداً على أن "ما حققته الولايات المتحدة لا يمكن لأي قوة أخرى القيام به".

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" فجر اليوم الجمعة، 13 مارس 2026، سلط ترامب الضوء على مصير مجتبى خامنئي، مشيراً إلى أنه يعتقد بأنه لا يزال على قيد الحياة، لكنه "يعاني من إصابات بليغة".

وجدد الرئيس الأمريكي تهديداته للنظام الإيراني، معلناً أن المرحلة المقبلة ستشهد استهدافاً مباشراً لمنشآت تصنيع الطائرات بدون طيار. وبنبرة واثقة، قال ترامب: "لقد قضينا على البحرية الإيرانية بالكامل، ولم يعد هناك ما يشكل خطراً أو يثير القلق من جانبهم في البحر".

وتطرق ترامب إلى دور العمليات العسكرية الأمريكية في كبح جماح النفوذ الإيراني، قائلاً: "لولا ضرباتنا، لكانت إيران قد أحكمت قبضتها على منطقة الشرق الأوسط بأكملها"، مبيناً أن طهران أطلقت حتى الآن نحو 1200 صاروخ استهدفت دولاً مختلفة في المنطقة.

وأشاد ترامب بخطوات إدارته وجاهزية الجيش الأمريكي، قائلاً بمزيد من الثقة: "العمل الذي أنجزناه لا تمتلك أي دولة أو جهة أخرى القدرة على القيام به".

تأتي هذه التصريحات في ظل توتر عسكري غير مسبوق، حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً جوياً واسعاً على إيران صباح السبت، 28 فبراير 2026، أسفر عن مقتل عدد من القادة البارزين. وفي المقابل، ردت طهران حينها بإطلاق رشقات صاروخية نحو إسرائيل، واستهداف عدة قواعد ومقرات عسكرية أمريكية في دول المنطقة.