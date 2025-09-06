نهائي منتظر بين ألكاراس وسينر في بطولة أميركا المفتوحة للتنس

منذ 20 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تفوق الإسباني كارلوس ألكاراس بثلاث مجموعات نظيفة على الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش الجمعة وبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، حيث سيلاقي المصنف أول عالميا وحامل اللقب يانيك سينر في موقعة مرتقبة.

وفاز ألكاراس، المصنف ثانيا عالميا، على ديوكوفيتش حامل 24 لقبا كبيرا قياسيا 6-4، 7-6 (7-4)، 6-2 في ساعتين و23 دقيقة، فيما أقصى سينر الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف السابع والعشرين 6-1، 3-6، 6-3، 6-4 في ثلاث ساعات و21 دقيقة.

وستكون المرة الثالثة تواليا هذه السنة يلتقي فيها النجمان في نهائي بطولة كبرى، في سابقة لم تحصل منذ 1964، حيث يتوقع حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد بين 23 ألف متفرج على ملعب آرثر آش لمتابعة منافسة "سينكاراس" الجديدة.

تفوق الإسباني في الأولى الملحمية على تراب رولان غاروس بعد 5 ساعات و29 دقيقة في حزيران/يونيو، قبل أن ينزله سينر عن عرشه في ويمبلدون العشبية الشهر التالي.

وسيضمن الفائز في المباراة النهائية تربعه على عرش التصنيف العالمي الإثنين.