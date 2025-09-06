إيران تعلن إعدام رجل بتهمة الهجوم على قوات الأمن خلال احتجاجات 2022

منذ 17 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعدمت السلطات الإيرانية، السبت، رجلا أُدين بتنفيذ هجوم على قوات الأمن أسفر عن مقتل شخص خلال الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد في العام 2022، وذلك بحسب ما أعلنت السلطة القضائية.

وحُكم على مهران بهراميان بالإعدام لإطلاقه النار على مركبة تابعة لقوات الأمن في مدينة سميرم في محافظة أصفهان في وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل حارس الأمن محسن رضائي وإصابة آخرين، وفقا لموقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية.

ووقع الهجوم في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، خلال موجة الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقتها الشرطة.

وأيّدت المحكمة العليا الحكم الصادر عن محكمة ثورية في أصفهان، وتمّ تنفيذه فجر السبت وفقا للإجراءات القانونية، بحسب ما أفاد ميزان أونلاين.

وأضاف الموقع أنّ المحكمة وجّهت إلى مهران بهراميان تهمة الحرابة وإطلاق النار على سيارة الأمن والتحريض على هجمات على مبانٍ حكومية وموظفين حكوميين.

وقُتل مئات الأشخاص خلال التظاهرات التي جرت في العام 2022، بما في ذلك عناصر من القوات الأمنية، كما أوقف الآلاف الذين تم إعدام العديد منهم.

وفي حزيران/يونيو، أعلن القضاء الإيراني إعدام عباس كوركوري شنقا، بعد إدانته بتهمة قتل سبعة أشخاص خلال الاحتجاجات.

وتحتل إيران المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد عمليات الإعدام، بعد الصين، وفقا لمنظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية.