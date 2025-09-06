انتهاء مشروع طريق شيخان–لالش المزدوج تمهيداً لافتتاحه قريباً

منذ 18 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس بلدية شيخان، خالد نرمو، أن مشروع الطريق المزدوج الرابط بين شێخان ولالش قد اكتمل بشكل كامل، وسيُفتتح قريباً لخدمة أهالي المنطقة.

وقال نرمو في تصريح لكوردستان24 إن جميع مراحل المشروع انتهت، ومن المقرر أن يوضع في الخدمة بشكل رسمي في المستقبل القريب.

وبيّن أن مدة تنفيذ المشروع بلغت 400 يوم، أي أقل من الفترة المحددة له.

مشيراً إلى أن طول الطريق يبلغ 8 كيلومترات و300 متر، ونُفّذ بكلفة 26 ملياراً و484 مليون دينار.

وأشار رئيس بلدية شيخان إلى أن المشروع انطلق بعد زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى المنطقة، حيث وضع حجر الأساس لطريق باعدرى–دهوك، ومن ثم وُجهت الجهات المعنية للبدء بالمشروع وفق المعايير العالمية، ليكون طريقاً مزدوجاً يربط مركز قضاء شێخان بمعبد لالش.

وأضاف أن المشروع لم يتبقَّ له سوى بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بالتسليم، مؤكداً أنه سيُفتتح رسمياً قريباً بعد استكمال جميع أعمال الإنارة وعلامات المرور.