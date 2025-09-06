الموت يغيّب مؤسس "البيت الكوردي" في بلجيكا

منذ 18 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- توفي في بلجيكا بيتر جيريتس، مؤسس "البيت الكوردي" وصديق الشعب الكوردي، بعد حياة طويلة من النشاط الثقافي والسياسي والاجتماعي الداعم للكورد في المهجر.

وجيريتس، الذي أسس "البيت الكوردي" في بروكسل عام 1996، على حسابه الخاص، وقدّم عبر هذا المركز العديد من الأنشطة الثقافية والتعليمية والفنية.

كما ساهم "البيت الكوردي" في تعليم الأطفال اللغة الكوردية للحفاظ على هويتهم الثقافية ونقلها إلى الأجيال القادمة.

وعرف جيريتس بدعمه الكبير للاجئين الكورد في بلجيكا، حيث عمل معهم بروح صادقة ومتفانية، وسعى لمساعدتهم على بناء حياة جديدة في المهجر.

وكان جيريتس متزوجاً من كوردية تدعى بروين جميل باشا، التي تتولى حالياً إدارة "البيت الكوردي" في بلجيكا، لتستمر مسيرة الدعم الثقافي والاجتماعي التي بدأها زوجها.

ويُعد رحيل جيريتس خسارة كبيرة للكورد في بلجيكا، لما شكله من جسر صداقة وتعاون بين الشعب البلجيكي والكورد، ولجهوده المستمرة في تعزيز الثقافة الكوردية في أوروبا.