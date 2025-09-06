الأرصاد الجوية في كوردستان: أجواء غائمة جزئياً وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة

منذ 18 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الهيئة العامة للأرصاد والزلازل في إقليم كوردستان، اليوم السبت 6 أيلول/سبتمبر 2025، توقعات الطقس خلال الساعات الـ48 المقبلة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضاً طفيفاً.

وجاء في بيان الأرصاد أن طقس اليوم سيكون غائماً جزئياً، فيما ستنخفض درجات الحرارة بمعدل درجة إلى درجتين مقارنة بيوم أمس.

كما توقعت المديرية أن يكون طقس يوم غد الأحد 7 أيلول/سبتمبر غائماً جزئياً أيضاً، مع درجات حرارة قريبة من المعدلات المسجلة اليوم.

وفيما يأتي درجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة المقبلة:

أربيل: 39 درجة مئوية

السليمانية: 38 درجة مئوية

دهوك: 38 درجة مئوية

كركوك: 40 درجة مئوية

زاخو: 39 درجة مئوية

حلبجة: 39 درجة مئوية

سوران: 36 درجة مئوية

حاجي عمران: 29 درجة مئوية

كرميان: 42 درجة مئوية