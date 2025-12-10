جامعة صلاح الدين تدعم مكتبة جمجمال العامة بأكثر من 500 كتاب

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت جامعة صلاح الدين اليوم الأربعاء 10 كانون الأول 2025، عن تقديمها أكثر من 500 كتاب متنوعة العناوين والأنواع إلى مكتبة جمجمال العامة، وذلك بتوجيه من رئيس الجامعة.

وجاء في البيان الصادر عن الجامعة أن هذا الدعم يأتي تضامنًا مع أهالي قضاء جمجمال، وتقديمًا لتعازيها لذوي ضحايا السيول الأخيرة التي اجتاحت المنطقة.

ويُذكر أن مكتبة جمجمال العامة، التي تضم أكثر من 10 آلاف كتاب، قد تضررت نتيجة السيول، التي خلفت أيضًا وفاة شخصين وأضرارًا كبيرة في ممتلكات المواطنين والمدارس.

وفي ضوء هذه الأضرار، قررت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي إلى كانون الثاني 2026.