شرطة إقليم كوردستان تحذر من بيع وشراء أجهزة "GPS" دون موافقة رسمية

منذ 16 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- حذّرت شرطة إقليم كوردستان، من بيع أو شراء أجهزة تحديد المواقع العالمية (GPS) خارج الأطر القانونية، مؤكدة أن المخالفين قد يواجهون عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجنًا.

وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم، كارزان أمير، في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن "المادتين 25 و26 من قانون العقوبات العراقي الخاص بقطاع الاتصالات والمعلوماتية تنصان على أن أي شخص يتاجر بأجهزة (GPS) قد يتعرض للسجن لعشر سنوات"، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة تُعتبر أدوات مراقبة حساسة.

وأضاف أن استيراد أو تداول أجهزة (GPS) يجب أن يتم حصريًا تحت إشراف وتعليمات وزارة النقل والمواصلات، مبينًا أن شرائها أو بيعها عبر الإنترنت محظور بشكل كامل.

وأكد أمير أن هذه المخالفات لم تُسجّل حتى الآن في إقليم كوردستان، لكنه شدد على أن أي بلاغ بهذا الشأن سيخضع للتحقيق والمتابعة الدقيقة من قبل الجهات المختصة.

وبحسب إحصاءات جهاز الأمن في الإقليم، فقد سُجل خلال العام الماضي نحو 10 آلاف و157 بلاغًا جنائيًا متنوعًا، من بينها 3 آلاف و283 بلاغًا عن جرائم إلكترونية، جرى توحيد أغلبها ومتابعتها قضائيًا.