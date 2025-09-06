شركة "سومو" لـ كوردستان24: جميع الترتيبات الخاصة باستئناف تصدير النفط مكتملة وجاهزة

منذ 13 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير عام شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، علي نزار، في تصريح لـ كوردستان24، أن الاتفاقيات والتفاهمات المتعلقة باستئناف تصدير النفط قد اكتملت.

وأشار إلى أن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان بذلت كل جهد ومساعٍ من أجل استئناف تصدير النفط.

وأضاف مدير عام شركة تسويق النفط العراقية (سومو): نحن بانتظار بدء عملية التصدير.

وفي اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي، يوم الأربعاء المنصرم، وجّه مجلس وزراء إقليم كوردستان وفده التفاوضي، إلى مواصلة اجتماعاته في بغداد مع نظرائه في الحكومة الاتحادية، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يمهّد الطريق أمام استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان في أقرب وقت ممكن عبر شركة سومو.

وأكد المجلس أن وزارتي النفط والثروات الطبيعية إلى جانب شركة نفط الشمال وشركة سومو قد وقعوا بالفعل على بروتوكول مشترك يمهّد لبدء عملية التصدير، مشيراً إلى أن إقليم كوردستان قد أنجز ما هو مطلوب منه، ووفّر التسهيلات الضرورية لإزالة العوائق الفنية والإدارية.

كما شدد المجلس على أن الجهود مستمرة للوصول إلى مستويات الإنتاج السابقة قبل أن تتعرض حقول ومنشآت إقليم كوردستان النفطية لسلسلة من "الهجمات الإرهابية" التي تسببت في تراجع الإنتاج خلال الفترة الماضية.

وتوقف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط جيهان التركي في آذار/مارس 2023، بعد قرار تحكيم دولي بشأن آلية التصدير.

ومنذ ذلك الحين، دخلت حكومة إقليم كوردستان في مفاوضات مع الحكومة الاتحادية لإيجاد صيغة مشتركة تضمن استئناف التصدير عبر شركة سومو، وبما يحفظ حقوق الإقليم الدستورية في إدارة موارده الطبيعية وتأمين رواتب موظفيه.