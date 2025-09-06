زيلينسكي يرفض لقاء بوتين بموسكو ويدعوه إلى كييف

منذ 13 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، مقترح نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد لقاء في موسكو، داعياً الأخير بدلاً من ذلك للقدوم إلى كييف.

وفي تصريح لقناة "أي بي سي نيوز" الأمريكية، قال زيلينسكي: "(بوتين) يمكنه أن يأتي إلى كييف. لا أستطيع الذهاب إلى موسكو بينما تتعرض بلادي يومياً لهجمات صاروخية. لا أستطيع الذهاب إلى عاصمة إرهابي".

واعتبر الرئيس الأوكراني أن بوتين ليس لديه نية حقيقية لإنهاء الحرب، متهماً إياه بتقديم عروض لا يمكن قبولها لعرقلة العملية الدبلوماسية.

وتابع: "لا يمكننا الوثوق ببوتين. إنه يلهو بالأمر، والآن يحاول اللعب مع الولايات المتحدة أيضاً".

وكان بوتين قد صرّح في 3 أيلول/سبتمبر الجاري بأنه يرى "الضوء في نهاية النفق" فيما يخص الحرب الأوكرانية، معلناً استعداده لاستقبال زيلينسكي في موسكو لإجراء محادثات.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

المصدر: الأناضول