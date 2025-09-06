(آكري- عقرة) تستعد لتصدير 45 طناً من السماق إلى تركيا

منذ 16 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- يواصل قضاء (آكري- عقرة) التابع لمحافظة دهوك بإقليم كوردستان تعزيز حضوره الزراعي في الأسواق الخارجية، مع استعداده لتصدير 45 طناً من السماق الأحمر إلى تركيا، في إطار جهود حكومة الإقليم لدعم تصدير المنتجات المحلية.

وقال التاجر مسعود محمد علي في تصريح لـكوردستان24: أعددنا 45 طناً من السماق للتصدير إلى تركيا خلال الأيام المقبلة، وستستمر العملية حتى بدء موسم الأمطار.

وأوضح أن السماق المحلي يحظى بقيمة عالية في الأسواق، حيث تتراوح أسعاره بين 5000 و5700 دينار للكيلوغرام الواحد، مؤكداً أن عملية التصدير ساهمت في رفع الأسعار وتحقيق عوائد أفضل للمزارعين.

وأضاف: قبل أيام فقط صدّرنا ثمانية أطنان من السماق، والآن نواصل تجهيز دفعات جديدة.

لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار السماق شجع المزارعين على توسيع زراعته، على خلاف العام الماضي حين كان السعر يتراوح بين 3000 و3500 دينار للكيلوغرام بسبب غياب فرص التصدير.

وأشاد محمد علي بدور رئيس حكومة إقليم كوردستان في "دعم تصدير المنتجات الزراعية المحلية، وتسهيل الإجراءات في معبر إبراهيم الخليل ومطار أربيل"، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على زيادة المبيعات الخارجية.

من جانبه، قال تاجر آخر يدعى سيروان إنه قام بتصدير السماق إلى أسواق أوروبية وآسيوية من بينها الصين والنرويج والسويد والدنمارك وألمانيا وإيران وتركيا والأردن",

مضيفاً أن السماق في زيبار هذا العام لاقى طلباً كبيراً بسبب جودته وطعمه المميز.

وكشف سيروان عن كميات السماق التي جرى تصديرها مؤخراً إلى عدد من الدول، بينها: 180 كيلوغراماً إلى الصين، 500 كيلوغرام إلى هولندا، 180 كيلوغراماً إلى ألمانيا، 80 كيلوغراماً إلى النرويج، 78 كيلوغراماً إلى السويد والدنمارك، 280 كيلوغراماً إلى تركيا، و190 كيلوغراماً إلى إيران.

ويُنتظر أن يسهم هذا التوسع في تصدير المحاصيل الزراعية المحلية في تنشيط الاقتصاد الزراعي في كوردستان، وزيادة اهتمام المزارعين بالمحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية العالية.