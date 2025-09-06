مايلز کاگینز: استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان يستوجيب اتفاقاً جديداً

منذ 9 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد المتحدث باسم جمعية الصناعة النفطية في إقليم كوردستان "أبيكور" مايلز کاگینز، اليوم السبت 6 أيلول 2025، أن الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان، تطالب باتفاق مكتوب، مشيراً إلى أن استتئناف تصدير النفط يستوجب اتفاقاً جديداً.

وقال کاگینز لـ كوردستان24: "توقفت صادرات النفط من إقليم كوردستان، لأكثر من عامين ونصف ولا يوجد بعد أي موعد محدد لاستئناف صادرات النفط".

وكشف کاگینز أن "وزارة النفط الاتحادية، وأبيكور وسومو في حوار متواصل للوصول إلى صيغة واتفاق جديد مكتوب، لاستئناف التصدير".

كما أكد کاگینز أن الشركات التي يمثلها، تطالب بعقد اتفاق جديد لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان".

ولم يُخفي کاگینز وجود محاولات من قبل الحكومة الأمريكية لتشجيع رئيس الوزراء العراقي على توقيع اتفاق مكتوب لاستئناف صادرات النفط.

وبشأن الشركات النفطية، قال: "كل شركة نفط تقرر عن نفسها، متى ستعيد تصدير النفط، ولكن كما تعلم، فقد أكدت APICOR دائمًا أنها تحتاج إلى اتفاق مكتوب".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مدير عام شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، علي نزار، في تصريح لـ كوردستان24، أن الاتفاقيات والتفاهمات المتعلقة باستئناف تصدير النفط قد اكتملت.

وأشار إلى أن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان بذلت كل جهد ومساعٍ من أجل استئناف تصدير النفط.

وأضاف مدير عام شركة تسويق النفط العراقية (سومو): نحن بانتظار بدء عملية التصدير.

وفي اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي، يوم الأربعاء المنصرم، وجّه مجلس وزراء إقليم كوردستان وفده التفاوضي، إلى مواصلة اجتماعاته في بغداد مع نظرائه في الحكومة الاتحادية، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يمهّد الطريق أمام استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان في أقرب وقت ممكن عبر شركة سومو.

وأكد المجلس أن وزارتي النفط والثروات الطبيعية إلى جانب شركة نفط الشمال وشركة سومو قد وقعوا بالفعل على بروتوكول مشترك يمهّد لبدء عملية التصدير، مشيراً إلى أن إقليم كوردستان قد أنجز ما هو مطلوب منه، ووفّر التسهيلات الضرورية لإزالة العوائق الفنية والإدارية.

كما شدد المجلس على أن الجهود مستمرة للوصول إلى مستويات الإنتاج السابقة قبل أن تتعرض حقول ومنشآت إقليم كوردستان النفطية لسلسلة من "الهجمات الإرهابية" التي تسببت في تراجع الإنتاج خلال الفترة الماضية.

وتوقف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط جيهان التركي في آذار/مارس 2023، بعد قرار تحكيم دولي بشأن آلية التصدير.

ومنذ ذلك الحين، دخلت حكومة إقليم كوردستان في مفاوضات مع الحكومة الاتحادية لإيجاد صيغة مشتركة تضمن استئناف التصدير عبر شركة سومو، وبما يحفظ حقوق الإقليم الدستورية في إدارة موارده الطبيعية وتأمين رواتب موظفيه.