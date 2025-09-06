شورش إسماعيل: اسم البيشمركة أصبح رمزاً عالمياً ومعروفاً في أوروبا وأمريكا

منذ 7 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير شؤون البيشمركة، شورش إسماعيل، اليوم السبت، أن إطلاق اسم البيشمركة على أي مكان يمثل تقديراً وامتناناً لدورهم الكبير.

وقال إسماعيل خلال مؤتمر صحفي، إن "اسم البيشمركة أصبح رمزاً معروفاً في مختلف أنحاء العالم، حتى الأفراد في أوروبا وأمريكا باتوا على دراية بهذا الاسم".

وأضاف أن "البيشمركة في صميم وجدان العالم، وقدّموا عشرات الآلاف من الشهداء في سبيل القضاء على الإرهابيين، ولذلك فإن تسمية أي مكان باسم البيشمركة أمر يستحق الإشادة".

وأمس الجمعة، شهدت العاصمة الفرنسية باريس افتتاح طريق "البيشمركة" في متنزه "أندريه سيتروين"، بحضور الرئيس بارزاني ورئيسة بلدية باريس آن هيدالغو، وبمشاركة شخصيات سياسية وأكاديمية من فرنسا وكوردستان والعالم.

وقالت رئيسة بلدية باريس، آن هيدالغو، خلال مراسم الافتتاح: "نفتتح اليوم طريق البيشمركة في المنطقة الخامسة عشرة بباريس".

وقدمت هيدالغو تحياتها للرئيس مسعود بارزاني، مشيرة إلى الأدوار الإيجابية لدى الجانبين في دعم العلاقات بين فرنسا والشعب الكوردي، ومشددة على أهمية التعريف بصداقة الشعب الكوردي ومحبته للشعب الفرنسي.

كما أشادت هيدالغو بدور البيشمركة، قائلة: "إن نضال الشعب الكوردي رمز للحرية والمساواة بين الرجل والمرأة، ونحن نناضل دائمًا من أجلها، لأن هذه المساواة لها تأثير كبير علينا".