88 شركة بريد تعلق خدماتها مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية

منذ 13 ساعة

أربيل (كوردستان24)- انخفضت خدمة البريد مع الولايات المتحدة بأكثر من 80% عقب فرض واشنطن رسوما جمركية إضافية، بعدما علقت 88 شركة خدماتها بشكل كلي أو جزئي، وفق ما أعلن الاتحاد البريدي العالمي السبت.

وقال المدير العام للاتحاد ماساهيكو ميتوكي في بيان إن وكالة التعاون البريدي التابعة للأمم المتحدة تعمل على "تطوير سريع لحل تقني جديد من شأنه أن يتيح استئناف نقل البريد إلى الولايات المتحدة".

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أواخر تموز/يوليو أنها ستلغي الإعفاء الضريبي على الطرود الصغيرة التي تدخل الولايات المتحدة اعتبارا من 29 آب/أغسطس.

وأثارت الخطوة موجة من الإعلانات من جانب الشركات البريدية في دول من بينها أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا واليابان، أنها ستتوقف عن قبول معظم الطرود المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وقال الاتحاد البريدي العالمي إن البيانات المتبادلة بين مشغلي البريد عبر شبكته الإلكترونية أظهرت أن حركة البريد إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 81 بالمئة في 29 آب/أغسطس مقارنة بالأسبوع السابق.

وأضاف الاتحاد أن "88 شركة بريدية أبلغت الاتحاد البريدي العالمي بأنها أوقفت بعض أو كل الخدمات البريدية إلى الولايات المتحدة حتى يتم التوصل إلى حل".

وبين هذه الشركات البريد الألماني، والبريد الملكي البريطاني، ومشغلان في البوسنة والهرسك.

تأسس الاتحاد البريدي العالمي عام 1874، ومقره العاصمة السويسرية برن، ويضم 192 دولة عضوا. يضع الاتحاد قواعد تبادل البريد الدولي، ويقدم توصيات لتحسين الخدمات.

AFP