المرسومي يحذّر: قرارات المركزي تهدد أكثر من 50 ألف عامل بخسائر وتسريح جماعي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- حذّر المحلل الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي من تداعيات مالية خطيرة قد تطال شركات محلية متعاقدة مع شركات التراخيص النفطية، مؤكداً أن أكثر من 200 شركة عراقية تشغّل ما يزيد على 50 ألف عامل باتت مهددة بخسائر كبيرة قد تؤدي إلى تسريح أعداد واسعة من موظفيها.

وأوضح المرسومي، في تغريدة نشرها على صفحته في فيسبوك، أن هذه المخاطر جاءت نتيجة توجيه البنك المركزي العراقي بعدم صرف الحوالات الدولارية لتلك الشركات بالدولار، وإلزامها بتحويلها إلى الدينار وفق السعر الرسمي، رغم أن عقودها مبرمة بالدولار.

وأشار إلى أن الخسائر تنجم عن الفارق الكبير بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الدينار، لافتاً إلى أن عقود الشركات ونفقاتها التشغيلية تتم بالدولار، ما يفاقم الأعباء المالية ويهدد استمرارية عملها.

يُشار إلى أن الشركات تحوّل مستحقات موظفيها بالدولار، في وقت تقوم فيه المصارف بصرفها لهم بالدينار العراقي وفق السعر الرسمي البالغ 131 ألف دينار، رغم أن سعر الدولار في السوق يتجاوز 145 ألف دينار، الأمر الذي أثار اعتراضات واسعة من قبل الموظفين على هذا الإجراء.