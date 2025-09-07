مفوضية الانتخابات تستبعد 751 مرشحاً

منذ 21 ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مفوضية الانتخابات، استبعاد 751 مرشحاً من السباق الانتخابي.

وكشف رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته كوردستان24، عن أن عدد المستبعدين من سباق الترشيح بلغ حتى الآن 751 مرشحاً، لأسباب متنوعة، منها شمول المرشح بإجراءات المساءلة والعدالة، وقيود جنائية أو لأنه متهم بقضايا تتعلق بالفساد".

وفقاً لـ جميل، فإن عملية المصادقة النهائية على القوائم ستجرى مطلع تشرين الأول المقبل، التزاماً بالمادة (16) من نظام تسجيل المرشحين رقم (4) لسنة 2025، التي تنص على نشر القوائم المصادق عليها قبل 30 يوماً في الأقل من موعد الاقتراع".

وأعلن مجلس الوزراء العراقي رسمياً، في 9 نيسان/أبريل 2025، أن الانتخابات البرلمانية ستُجرى يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها جاهزة تماماً لإدارة العملية الانتخابية في الموعد المحدد.

وتنص القوانين العراقية على ضرورة إجراء الانتخابات قبل 45 يوماً على الأقل من انتهاء الدورة البرلمانية الحالية. وبما أن الدورة الحالية تنتهي في 8 كانون الثاني/يناير 2026، فإن الموعد في 11 تشرين الثاني/نوفمبر يتوافق تماماً مع هذا الشرط.

وأوضحت مصادر إعلامية أن الحملة الانتخابية الرسمية ستبدأ في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وتدوم حتى اليوم السابق لبداية التصويت الخاص.