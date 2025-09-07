إسرائيل تكشف شروطها مقابل إنهاء حرب غزة

منذ 17 ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأحد أن الحرب في قطاع غزة يمكن أن تنتهي إذا أطلقت حركة حماس سراح الرهائن وتخلت عن سلاحها.

أدلى ساعر بتلك التصريحات خلال مؤتمر صحافي مع وزير خارجية الدنمارك في القدس بعد يوم من تكرار حماس لموقفها وهو أنها ستطلق سراح جميع الرهائن إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب وسحب قواتها.

يأتي ذلك فيما نقل المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف رسائل لحماس بخصوص الصفقة الشاملة حول قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر مطلع على التفاصيل لموقع "أكسيوس" الأحد.

وأضاف المصدر أن رسائل ويتكوف لحماس تضمنت الإفراج عن جميع الرهائن مقابل إنهاء الحرب في غزة.

من جهتها كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة نقلت مبادئ لمقترح صفقة شاملة إلى حماس، تهدف لإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الحديث لا يدور عن صيغة نهائية أو رسمية، بل عن مبادئ عامة تهدف إلى استمرار المفاوضات.

فيما نقلت قناة "كان" عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله إن "إسرائيل مستعدة لوقف احتلال مدينة غزة إذا عُرضت عليها صفقة حقيقية".

جاء ذلك على وقع تكثيف إسرائيل عملياتها في محيط مدينة غزة التي أعلن الجيش أنه ينوي السيطرة عليها لهزيمة حماس وإعادة الرهائن الذين احتجزوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وكانت حماس قد أعلنت مساء السبت أنها منفتحة على أي مقترحات من شأنها تحقيق وقف دائم للنار في قطاع غزة.

إذ قالت الحركة في بيان إنها تجدد التزامها بالموافقة التي أعلنتها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء لوقف النار في 18 أغسطس الماضي، مؤكدة استعدادها "لأي أفكار أو مقترحات" تحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً للقوات الإسرائيلية من القطاع، و"دخولاً غير مشروط للمساعدات، وتبادل أسرى حقيقياً من خلال مفاوضات جادة عبر الوسطاء".

