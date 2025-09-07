أورتاغوس وقائد القيادة المركزية في بيروت لبحث خطة الجيش لسحب السلاح

منذ 17 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن تصل نائبة الموفد الأمريكي إلى بيروت مورغان أروتاغوس اليوم إلى لبنان، حيث ستطلع برفقة مسؤول عسكري أمريكي رفيع على خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.

وستزور أورتاغوس، برفقة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي براد كوبر بيروت، حيث سيجريان سلسلة لقاءات مع قيادات أمنية وعسكرية للاطلاع على خطة الجيش اللبناني لسحب السلاح.

كما سيجتمع الوفد الأمريكي مع فريق لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في الناقورة جنوب لبنان لمناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون التقى كوبر ودعا الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل من أجل الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب.

وأوضح عون أن ذلك سيمكن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية وفقا للقرار الدولي 1701، وفق ما نقله موقع روسيا اليوم.

وأوضح عون "أن الجيش اللبناني أنجز تمركزه في أكثر من 85% من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني ويواصل جهوده في منع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر، رغم الظروف الجغرافية واللوجستية الصعبة، والتي أدت إلى استشهاد 12 عسكريا خلال تنفيذ هذه المهام".

كما أشار إلى أن الجيش بدأ استلام السلاح من بعض المخيمات الفلسطينية وفقا لاتفاق تم خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان.

يشار إلى أن المسؤول العسكري الأمريكي غادر إلى قبرص، على أن يعود اليوم الاحد إلى بيروت ليرافق أورتاغوس في اجتماع لجنة تطبيق وقف إطلاق النار في الناقورة.