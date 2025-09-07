سماء إقليم كوردستان على موعد مع القمر الدموي الليلة

منذ 20 ساعة

أربيل (كوردستان24)- تشهد مدن إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد 7 أيلول 2025، خسوفاً كلياً نادراً للقمر، يُعد من أطول الخسوفات الكلية خلال السنوات الأخيرة.

وفقاً للعلماء والفلكيون، الخسوف سيستمر نحو 5 ساعات و27 دقيقة، فيما سيستغرق طوره الكلي قرابة ساعة و22 دقيقة. وسيبدأ الخسوف في العاصمة أربيل عند الساعة 6:29 مساءً، ويصل إلى ذروته عند الساعة 9:12 مساءً، فيما ستكون نهايته عند الساعة 11:55 مساءً.

ويحدث الخسوف الكلي عندما تمر الأرض مباشرة بين الشمس والقمر، فتسقط ظلالها على سطح القمر. وخلال هذه الظاهرة، يتحول لون القمر إلى الأحمر الداكن فيما يُعرف بـ"قمر الدم"، نتيجة قيام الغلاف الجوي للأرض بتشتيت الأشعة الزرقاء القصيرة، والسماح للأشعة الحمراء الأطول بالمرور وانعكاسها على سطح القمر.

وتشكل هذه الظاهرة فرصة نادرة للفلكيين والمهتمين برصد التفاعلات المعقدة بين الغلاف الجوي للأرض وأشعة الشمس، إضافة إلى متابعة التغيرات الدقيقة في شدة الإضاءة المنعكسة على سطح القمر.

وسيكون الخسوف مرئياً بشكل كامل في مناطق واسعة من الشرق الاوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا، إلى جانب أجزاء من أمريكا الشمالية، حيث سيتمكن مراقبو السماء من مشاهدة الحدث بوضوح، ما يتيح لهم فرصة ثمينة لتوثيقه بالصور والملاحظات العلمية.

وتحدث هذه الظاهرة التي تُلوّن قمر الأرض باللون الأحمر، عندما تكون الشمس والأرض والقمر على خط واحد تماما بهذا الترتيب، وعندما يكون القمر في طور البدر.

وستتاح الفرصة الأفضل لمشاهدة هذه الظاهرة في الصين والهند، وكذلك لسكان شرق إفريقيا وغرب أستراليا.

في أوروبا، سيكون المشهد مرئيا لفترة وجيزة مع طلوع القمر في وقت مبكر من المساء.

يتحول لون القمر إلى الأحمر أثناء انزلاقه إلى ظل الأرض الذي يحجب أشعة الشمس، ويفقد تدريجيا بريقه الأبيض.

وأوضح عالم الفيزياء الفلكية بجامعة بلفاست رايان ميليغان أن أشعة الشمس الوحيدة التي تصل إليه "تنعكس وتتشتت عبر الغلاف الجوي للأرض".

ومع ذلك، فإن الأطوال الموجية الزرقاء للضوء أقصر من الأطوال الموجية الحمراء، وبالتالي يسهل تشتيتها أثناء مرورها عبر الغلاف الجوي للأرض.

وأشار ميليغان إلى أن "هذا ما يُعطي القمر لونه الأحمر الشبيه بلون الدم".

في حين أن رصد كسوف الشمس يتطلب نظارات خاصة، فلا حاجة في المقابل سوى إلى طقس مؤات وسماء صافية والتواجد في الموقع المناسب لمشاهدة خسوف القمر.

هذا الكسوف الكلي للشمس، وهو الأول في أوروبا منذ عام 2006، سيكون مرئيا بالكامل في إسبانيا وأيسلندا، وجزئيا في دول أخرى.