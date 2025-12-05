گیلان حاجي سعيد: وفدٌ تجاري من أربيل يتوجّه إلى دولة الإمارات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، گیلان حاجي سعيد، أن إقليم كوردستان مهم جداً للمستثمرين الإماراتيين، لأنهم ينظرون إلى استقرار الإقليم بوصفه بوابة استثمارية لجميع أنحاء العراق، ولذلك شهدت السنوات الماضية استثمارات جيدة في الإقليم، وهو أمر مهم لتنشيط البنية التحتية الاقتصادية فيه.

وقال في مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، إن علاقات رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مع القيادة الإماراتية أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الإماراتيين ودفعهم نحو الاستثمار في الإقليم؛ وفي الوقت ذاته، تمنحنا فرصة لتوسيع علاقاتنا بشكل أكبر وأفضل مع الشركات الإماراتية.

وكشف أن وفداً من الإقليم سيزور الإمارات وأبوظبي ودبي ودولاً أخرى يوم الاثنين المقبل، وسيوقع مذكرات تفاهم مع عدد من شركات أبوظبي ودبي.

كما أوضح أنهم بحاجة إلى تنسيق مع الإمارات من أجل إنشاء مركز أعمال واقتصاد في إقليم كوردستان.

وأشار حاجي سعيد إلى أن إقليم كوردستان يمتلك حجماً جيداً من التبادل التجاري والاستيراد والتصدير مع دولة الإمارات، وخاصة في الأقشمة والذهب، حيث توجد حركة تجارية نشطة للغاية.

وقال إن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة بين الدول المستثمرة في إقليم كوردستان، وهي في طريقها لتصبح الثانية، لأنها تمتلك خطة بعيدة المدى للاستثمار في الإقليم.

وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل أن الإمارات لديها طلب كبير على المنتجات الزراعية في إقليم كوردستان، وخلال العامين الماضيين صدّر الإقليم جزءاً كبيراً من هذه المنتجات إليها، بل وحتى أعيد تصدير بعضها من الإمارات إلى دول أخرى.