بريطانيا تخطط لنقل المهاجرين غير النظاميين إلى ثكنات عسكرية سابقة

منذ 20 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تخطط السلطات في المملكة المتحدة لنقل مهاجرين غير نظاميين إلى ثكناتٍ عسكرية سابقة، وفق ما أفادت به صحيفة "ذي تلغراف" البريطانية.

وأشارت الصحيفة التي اطلعت على خطط السلطات، والتي تقول إنها ستنشر خلال الأسابيع القادمة، إلى أن المهاجرين الذين تستضيفهم الفنادق لطالبي اللجوء سيتم نقلهم إلى الثكنات.

وتعتزم وزيرة الداخلية البريطانية، شابانا محمود، الإعلان عن السياسات الجديدة بعد أن كلفها رئيس الوزراء كير ستارمر بالتعامل مع أزمة تدفق المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا على متن قوارب مطاطية.

كما تخطط السلطات البريطانية لإغلاق عشرات الفنادق لطالبي اللجوء التي استخدمت لاستقبال المهاجرين.

وبحسب الصحيفة، فإن السلطات البريطانية قريبة من عقد اتفاق مع ألمانيا بشأن تبادل المهاجرين.

وكانت بريطانيا قد وقعت اتفاقية مماثلة مع فرنسا في أغسطس الماضي.

وبلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى بريطانيا عبر بحر المانش في عام 2024، أكثر من 36.8 ألف شخص.

وتنفق السلطات البريطانية ملايين الجنيهات الاسترلينية يوميا على استقبال طالبي اللجوء وإيوائهم في الفنادق.