مرور أربيل تعلن تفاصيل اشتعال مركبة في نفق بيرمام: لا نسمح بهكذا سيارات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أصدرت مديرية مرور أربيل بياناً توضيحياً بخصوص الحادث الذي شهد اشتعال مركبة داخل نفق بيرمام يوم الجمعة الماضي.

وذكرت المديرية أن الحادث وقع في تمام الساعة 10:45 صباحاً من يوم 2025/12/12، عندما فقد سائق سيارة أجرة (تاكسي) السيطرة عليها، مما أدى إلى انقلابها واشتعال النيران فيها داخل النفق.

وقد أكدت المديرية على أن المركبة المتضررة تحمل لوحة تسجيل محافظة بغداد، وليست محافظة أربيل.

وفي سياق متصل، شددت مديرية مرور أربيل على الإجراءات الوقائية المتبعة لديها، مؤكدة أن نظام فحص المركبات في أربيل (PVI) يرفض إجراء الفحص لأي مركبة تحمل لوحات أربيل وتم تحويل نظام تشغيلها إلى الغاز، إلا إذا كانت مدعومة بشهادة ضمان وسلامة من الشركة المصنعة لنظام الغاز.



