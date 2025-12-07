فؤاد حسين يستعرض تجربة العراق الديمقراطية مع المبعوث الأميركي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، التحديات التي تواجه سوريا، ومسار جهود الحل السياسي، إلى جانب المراحل التي قطعها العراق لترسيخ نهجه الديمقراطي بعد عام 2003.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان، أن " نائبُ رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزيرُ الخارجيّة، فؤاد حسين، التقى مبعوثَ الرئيس الأميركي الخاص بالملف السوري، توماس باراك، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة".

وأوضح البيان أنه "خلال اللقاء، استعرض فؤاد حسين المراحل التي مرّ بها العراق وصولاً إلى ترسيخ نهجه الديمقراطي بعد عام 2003، وما رافق هذه التحولات من تحديات معقّدة"، مؤكدًا أن "العراق ما يزال متمسكاً بخياره الديمقراطي وبناء مؤسساته، ونبذ أي شكل من أشكال الدكتاتورية التي عانى منها لعقود طويلة".

وأضاف "في سياق متصل، أشار الوزير إلى التحديات التي تواجه سوريا، والجهود المبذولة على صعيد المسار السياسي، ودور المبعوث الأميركي في هذا الملف".

وأعرب فؤاد حسين، وفقاً للبيان، عن "استغراب الحكومة العراقية من التصريحات الأخيرة للمبعوث الأميركي بشأن الوضع الداخلي في العراق"، مشيراً إلى أنه "كان من المهم توضيح الرؤية بشكل آخر وبما يعكس حقيقة ما تحقق في العراق من تطور سياسي واستقرار نسبي"، مؤكداً أن "خيارات الشعب العراقي تُحترم، وإنّ الديمقراطية والنظامَ الاتحاديَّ مثبتان في الدستور، وباتا مساراً راسخاً لا بديلَ عنهما رغم التحديات".

وشدد حسين على "أهمية التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين"، مثمناً "الدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي".

وأكد على "ضرورة تمثيل جميع مكوّنات الشعب السوري في العملية السياسية، وبدء حوار وطني شامل، مع تأكيد استعداد الحكومة العراقية لتقديم الدعم والمشورة والاستفادة من التجربة العراقية في التعامل مع الأزمات السياسية والأمنية".

من جهته، قدّم توماس باراك، حسب البيان، عن "شكره وامتنانه لوزير الخارجية على الرؤية التاريخية والسياسية التي استعرضها بشأن العراق وما شهده قبل عام 2003"، مشدداً على أن "الإدارة الأميركية تنظر بعين الاحترام إلى التجربة العراقية وإن ما صرح به يخص جانب التجربة الأمريكية في العراق".

وختم البيان أن "المبعوث الأميركي تطرّق إلى الوضع الراهن في سوريا"، مؤكداً على "أهمية التعامل بعدالة مع جميع المكوّنات السورية ودعم الجهود الساعية إلى إيجاد حلّول للوضع وهذا أمر يعود إلى الشعب السوري".