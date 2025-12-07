المفوضية تستبعد 6 مرشحين وتعلن تغيّرات في النتائج والمقاعد

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن استبعاد ستة مرشحين منذ انتهاء العملية الانتخابية وحتى الآن، مؤكدة حدوث "متغيرات حقيقية" في النتائج وتوزيع المقاعد.

وذكر المستشار القانوني في المفوضية، حسن سلمان، في لقاءٍ مع القناة الرسمية العراقية، أن "عدد المرشحين الذين تم استبعادهم منذ ما بعد الانتخابات ولغاية هذه اللحظة بلغ نحو 6 مرشحين"، مشيراً إلى أن "آخر حالة استبعاد جاءت نتيجة طعن في أهلية أحد المرشحين، ما أدى إلى نجاح الطعن واستبعاده".

وأوضح أن "هناك متغيرات حقيقية طرأت على النتائج، حيث فقدت بعض القوائم مقاعد كانت محسوبة لها بعد استبعاد مرشحين فائزين"، كاشفاً عن "تغيير في كوتا النساء بمحافظة نينوى، حيث انتقل مقعد الكوتا من قائمة إلى أخرى، وتم استبدال المقعد بمرشح رجل في القائمة التي كانت تحوز الكوتا سابقاً".

وأشار إلى أن "قرارات الاستبعاد المبنية على الطعون في الأهلية لا تستوجب إعادة فتح المحطات أو العد والفرز اليدوي"، لافتاً إلى أن "أي إشارة أو طعن يرد إلى المفوضية قبل المصادقة النهائية من المحكمة الاتحادية سيتم دراسته من قبل مجلس المفوضين واتخاذ القرار اللازم بشأنه".