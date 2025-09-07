غرق شاب وإنقاذ والده في نهر خلان بخليفان

منذ 16 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن قائمقام خليفان، مغديد أحمد، أن حادثة غرق وقعت اليوم الأحد في نهر خلان، حيث كانت عائلة تمارس السباحة دون خبرة كافية.

مؤكداً أن قوات الأمن والأهالي تمكنوا من إنقاذ أب وابنه، بينما لقي شاب آخر مصرعه غرقاً.

وأوضح أحمد أن السلطات المحلية كانت قد وجهت عدة تحذيرات سابقة بشأن مخاطر السباحة في نهر خلان، لكن البعض لم يلتزم بها.

وأشار إلى أن هذه الحادثة تعد الثانية من نوعها في النهر خلال العام الحالي.

وأضاف أن ثلاثة سياح عرب تعرضوا أيضاً لحادث غرق في نهر قريب من قرية سرشمة التابعة لقضاء خليفان، حيث نجا اثنان منهم بمساعدة قوات الأمن والمواطنين، فيما غرق أحدهم قبل أن يُعثر على جثمانه لاحقاً.