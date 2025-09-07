إحياء مكتب المادة 140 في نينوى بعد عقدٍ من الشلل بسبب داعش

منذ 16 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير مكتب المادة 140 في محافظة نينوى، هردي خضر، أن المكتب الذي أُغلق عام 2014 عقب اجتياح تنظيم داعش للمدينة، أعيد فتحه منذ نحو شهرين بقرار من مجلس الوزراء، وبدأ بمباشرة أعماله من جديد.

وأوضح خضر في تصريحٍ لـ كوردستان24 أن المكتب تمكن حتى الآن من تعويض 175 عائلة نازحة بمبلغ 10 ملايين دينار لكل عائلة.

وبيّن أن أكثر من 50 ألف شخص قدّموا معاملات التعويض، تسلّم نحو 30 ألفاً منهم مستحقاتهم، فيما لا يزال قرابة 20 ألفاً بانتظار دورهم.

مرجحاً صرف وجبتين إضافيتين من التعويضات حتى نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن إغلاق المكتب منذ عام 2014 أدى إلى فقدان أو احتراق الكثير من الملفات خلال المعارك مع داعش، وهو ما تسبب في تأخر إنجاز بعض المعاملات.

لكنه رجّح أن تتحسن وتيرة التعويضات مع مطلع العام المقبل بعد استكمال تنظيم الملفات.

وفي حزيران يونيو 2014، اجتاح تنظيم داعش محافظة نينوى واتخذ من الموصل عاصمة لسيطرته، وارتكب جرائم واسعة بحق السكان من قتل وخطف وتهجير جماعي، فضلاً عن تدمير الممتلكات وحرق الوثائق الرسمية، ما خلّف آثاراً مدمرة على أوضاع النازحين وأدى إلى تعطيل الكثير من المؤسسات الحكومية، بينها مكتب المادة 140.