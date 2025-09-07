الحكومة الاتحادية تعلن موعد انتهاء مهام التحالف الدولي في بغداد والأنبار

منذ 16 ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين علاوي، اليوم الأحد 7 أيلول 2025، عن الوصول الى مراحل متقدمة في تطوير قدرات القوات المسلحة العراقية، وفيما أشار الى وضع جدول زمني موثق لدى الخارجيتين العراقية والأمريكية لانسحاب قوات التحالف.

ووكالة الأنباء العراقية عن علاوي: ان "الحكومة العراقية قد سارت باتجاه تأمين البلاد والحفاظ على الاستقرار منذ عام 2022 ولغاية الآن"، مبينا أن "هناك التزاماً من قبل القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في بناء القوات المسلحة العراقية وتطوير أدائها، وكذلك في تطوير الأسلحة وصنوفها داخل القوات المسلحة العراقية".

وأضاف، ان "الحكومة نجحت في ذلك عبر اللجنة العليا للتسليح من خلال توفير الأموال وتغطيتها عبر الموازنة الثلاثية، وعبر تمويل صناديق خاصة بالأسلحة"، مشيرا الى أنه "يتم فحص الجاهزية من خلال تقارير تصدر عن قيادة العمليات المشتركة ورئاسة أركان الجيش، وكذلك عن مجلس الأمن القومي".

وبين "وصلنا اليوم إلى مرحلة متقدمة نرى فيها قواتنا المسلحة منتشرة على جميع حدود العراق الدولية مع الدول الست"، موضحاً ان "قواتنا المسلحة مستمرة في الحرب على التنظيم الإرهابي داعش، ومطاردة فلوله سواء في المناطق الصحراوية أو الزراعية أو الجبلية المعقدة".

وذكر أن "خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة تعمل مع المجتمع الاستخباري العراقي بصورة فعّالة ضد فلول التنظيم الإرهابي وقياداته العليا، إضافة إلى القيادات التشغيلية"، موضحا أن "هناك تعاوناً مع المجتمع الدولي، سواء مع التحالف الدولي أو حلف الناتو أو الولايات المتحدة الأمريكية، في مجال تدريب وبناء القدرات، وهو مستمر باعتباره أولوية أساسية، إذ إنّ التدريب يصنع جاهزية عالية جداً للقوات المسلحة العراقية، ونحن ماضون في هذا الاتجاه".

وبشأن التحالف الدولي، بين علاوي، أن "الحكومة تعمل على إنهاء مهامه، ونقل العلاقات إلى مستوى العلاقات الثنائية المشتركة، سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع دول التحالف الدولي بما فيها حلف الناتو"، لافتا الى "وضع جدول زمني لهذا الانتقال وفقاً لبيان مشترك صدر في أيلول 2024، وهو موثق على موقع وزارة الخارجية العراقية وكذلك على موقع وزارة الخارجية الأمريكية".

وأشار الى أن "مهام للتحالف الدولي في بغداد والأنبار ستنتهي في أيلول الحالي لتنتقل إلى علاقات ثنائية"، موضحا أنه "خلال اللقاء الذي جرى بين رئيس الوزراء وقائد القيادة المركزية الوسطى في الجيش الأمريكي، أُشير بوضوح إلى مسار نقل المهام والتفاهم نحو العلاقات الثنائية، وهذا ما نعمل عليه".

وذكر أن "المستشارين التابعين للتحالف الدولي في إقليم كردستان، سيتم نقل مهامهم عام 2026، وهذا ما يجري العمل عليه حالياً".