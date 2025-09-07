45% من مشاريع الاستثمار في إقليم كوردستان مُنحت في عهد الكابينة التاسعة

منذ 13 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان أن ما يقارب 45.5% من مجموع المشاريع الاستثمارية في الإقليم قد حصلت على موافقات خلال فترة الكابينة التاسعة (2019 – 2025)، مؤكدة أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لكل مشروع يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي ويعود بالنفع على المواطنين.

مصنع أسمنت حديث

من أبرز المشاريع التي نالت إجازة استثمارية في هذه المدة، أحد أكبر معامل الأسمنت في الإقليم، بطاقة إنتاجية يومية تبلغ نحو 8 آلاف طن. ويعتمد المصنع على نظام تشغيل إلكتروني متطور، فيما يؤكد المشرف على الإنتاج، المهندس شيركو علي، أن منتجات المصنع لا تغطي فقط حاجة السوق المحلية، بل تُصدّر أيضًا إلى وسط وجنوب العراق، وحتى إلى بعض الأسواق الخارجية.

أهمية استراتيجية

مدير المشروع الاستثماري، كاميران دزەیي، أكد أن الكابينة التاسعة عملت على تسهيل الإجراءات ومنح فرص أكبر للمستثمرين، مشددًا على أن سياسة حكومة الإقليم ترتكز على ضمان استفادة المواطنين من المشاريع الاقتصادية في مختلف القطاعات، سواء عبر خلق فرص عمل أو توفير منتجات وخدمات محلية ذات جودة عالية.

أرقام ومؤشرات

رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، الدكتور محمد شكري، أوضح أن الهيئة منحت منذ عام 2006 وحتى 2025 أكثر من 1,540 إجازة استثمارية، منها 700 مشروع خلال الكابينة التاسعة وحدها، وهو ما يعادل نحو 45.5% من مجموع المشاريع.

وأضاف محمد شكري أن الإجازات الاستثمارية شملت 11 قطاعًا متنوعًا، تصدرتها قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة، بإجمالي استثمارات تجاوزت 12 مليار دولار. كما تم تنفيذ 11 مشروعًا استراتيجيًا بالشراكة بين مستثمرين محليين وأجانب بقيمة تخطت 5 مليارات دولار.

توزيع المشاريع حسب القطاعات:

الصناعة: 142 مشروعًا بقيمة 3.6 مليار دولار.

التجارة: 142 مشروعًا بقيمة 1.19 مليار دولار.

السياحة: 78 مشروعًا بقيمة 7.55 مليار دولار.

الإعمار والإسكان: 60 مشروعًا بقيمة 4.8 مليار دولار.

التربية والتعليم: 49 مشروعًا بقيمة 417 مليون دولار.

الصحة: 34 مشروعًا بقيمة 366 مليون دولار.

الزراعة: 21 مشروعًا بقيمة 561 مليون دولار.

الرياضة: 14 مشروعًا بقيمة 84 مليون دولار.

الاتصالات: 8 مشاريع بقيمة 100 مليون دولار.

الفنون: 3 مشاريع بقيمة 76 مليون دولار.

القطاع المصرفي: مشروعان بقيمة 19 مليون دولار.