منظمة العفو الدولية تدعو إلى وقف ترحيل الأفغان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- دعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إلى وقف عمليات ترحيل الأفغان إلى بلادهم، بسبب "انتهاكات لحقوق الإنسان" تشهدها أفغانستان والأزمة الإنسانية الحادة التي تواجهها.

في العام 2025، رحّلت إيران وباكستان نحو 2,5 مليون أفغاني إلى بلادهم، وفق ما أكدت الأسبوع الماضي المسؤولة في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان جورجيت غانيون في إحاطة لمجلس الأمن.

وقالت المسؤولة إن ذلك يمثّل "زيادة بنسبة 6 بالمئة" من إجمالي عدد السكان "في بلد يعاني أصلا من أزمات اقتصادية ومناخية وإنسانية".

يتوقّع برنامج الأغذية العالمي أن يواجه أكثر من 17 مليون شخص انعداما للأمن الغذائي في العام 2026 في أفغانستان.

وشدّدت غانيون على الوضع "المتدهور لحقوق الإنسان" في هذا البلد، وفق ما نقلته فرانس برس.

من جهته، لفت مدير منطقة جنوب شرق آسيا في منظمة العفو الدولية سمريتي سينغ في بيان إلى أن "دولا عدة، على غرار إيران وباكستان وتركيا وطاجيكستان وألمانيا والنمسا تبدي نية لإعادة أفغان إلى بلد يشهد انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع ومنهجي، لا سيما ضد النساء والفتيات والأصوات المعارضة".

وتدعو المنظمة غير الحكومية الدول إلى وقف "كل عمليات الترحيل القسرية" للمهاجرين واللاجئين الأفغان.

منذ عودة سلطات طالبان إلى الحكم في العام 2021، مُنعت النساء الأفغانيات من مزاولة كثير من الوظائف ومن ارتياد الحدائق وصالونات التجميل والمدرسة بعد سن الثانية عشرة.