السوداني يبحث مع وفد بغداد التفاوضي آلية جديدة بخصوص إيرادات إقليم كوردستان

منذ 12 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت اليوم الأحد، في بغداد، اجتماعات بين رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، والوفد التفاوضي للحكومة الاتحادية، لبحث آلية جديدة تتعلق بالإيرادات المحلية لإقليم كوردستان.

وذكر مراسل كوردستان24 في بغداد، شڤان جباري، أن الاجتماع الذي ترأسه السوداني شهد مشاركة ممثلين عن ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية الاتحادية، إضافةً إلى عدد من مستشاري مجلس الوزراء.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الهدف من الاجتماع هو التوصل إلى صيغة جديدة يمكن أن تشكل حلاً جذرياً للقضايا الخلافية بين أربيل وبغداد، وفي مقدمتها قضية الإيرادات المحلية لإقليم كوردستان.

وأشار مراسلنا إلى أن المحادثات ما زالت متواصلة، ومن المتوقع استكمالها في اجتماعات لاحقة تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي. وفي حال لم يسفر هذا الاجتماع عن نتائج حاسمة، سيُطرح الملف على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الاتحادي يوم الثلاثاء المقبل.

كما أفاد بأن إخفاق الاجتماع في التوصل إلى اتفاق قد يدفع بـ"مجلس الدولة" إلى التدخل لحسم المسألة وإصدار قرار بشأنها.

يُذكر أن الحكومة الاتحادية كانت قد طالبت في وقت سابق إقليم كوردستان بتسليم كامل إيراداته غير النفطية، على أن تعيد بغداد 50% منها لإقليم كوردستان بموجب القوانين الإدارية.

غير أن حكومة كوردستان رفضت المقترح، واعتبرته مخالفاً للدستور والقانون، مؤكدة أنها لن تسلّم بغداد أي إيرادات داخلية لا تُصنَّف ضمن الإيرادات الاتحادية.