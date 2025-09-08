وزير الدفاع الإسرائيلي: على حماس الاستسلام وإلا فسيتم "القضاء" عليها

منذ 13 ساعة

أربيل (كوردستان24)- هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاثنين بتدمير غزّة والقضاء على حماس ما لم تستسلم الحركة.

وقال كاتس على منصة "إكس" بعد وقت قصير على إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما قال أيضا إنه "التحذير الأخير" لحماس لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، "هذا التحذير النهائي لقتلة ومغتصبي حماس سواء في غزة أو في الفنادق الفخمة في الخارج: أطلقوا سراح الرهائن وألقوا أسلحتكم، وإلا فسيتم تدمير غزة وسيتم القضاء عليكم".

ويأتي تهديد الوزير الإسرائيلي بعد وقت قصير على إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما قال أيضا إنه "التحذير الأخير" لحماس لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن المقترح الأميركي الأخير بشأن وقف الحرب في غزة، يتضمن ضمانات جوهرية بعدم استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية طالما استمرت المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب في القطاع.

وتقول المصادر أنه في حال تنفيذ المقترح الأميركي فإن الجيش الإسرائيلي لن تبقى في مواقعها الحالية في غزة، بل قد "تعيد تموضعها" أثناء التفاوض نحو وقف دائم لإطلاق النار بعد الإفراج عن المحتجزين.

ومن المتوقع أن تطالب حماس بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة تزامناً مع الإفراج الفوري عن المحتجزين وهو شرط ترفضه إسرائيل بشدة.